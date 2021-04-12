В области сердца | ВЫКЛЮЧИ СВЕТ

18 апреля в культурном центре «Типография» пройдет громогласное выступление поп-панк звездочек Тульской сцены. «В области сердца» - простые пацаны из Болохово уже успели захватить «Ионку» и даже смогли выйти оттуда живыми. Занимают первое место по метаироничным названиям и вообще класс! И да, Влад красавчик!

«ВЫКЛЮЧИ СВЕТ» - непростые пацаны из Щекино, потому что уже сделали уроки (надеемся вы тоже) и совсем скоро залетят на сцену «Типухи», чтобы раздать настоящего панк-рока!



Стоимость: 400 рублей.