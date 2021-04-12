В области сердца | ВЫКЛЮЧИ СВЕТ
18 апреля в культурном центре «Типография» пройдет громогласное выступление поп-панк звездочек Тульской сцены. «В области сердца» - простые пацаны из Болохово уже успели захватить «Ионку» и даже смогли выйти оттуда живыми. Занимают первое место по метаироничным названиям и вообще класс! И да, Влад красавчик!
«ВЫКЛЮЧИ СВЕТ» - непростые пацаны из Щекино, потому что уже сделали уроки (надеемся вы тоже) и совсем скоро залетят на сцену «Типухи», чтобы раздать настоящего панк-рока!
Стоимость: 400 рублей.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 апреля 2021, воскресенье
18:00
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
30 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
23 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽