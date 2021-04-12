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В области сердца | ВЫКЛЮЧИ СВЕТ

В области сердца | ВЫКЛЮЧИ СВЕТ

18 апреля в культурном центре «Типография» пройдет громогласное выступление поп-панк звездочек Тульской сцены. «В области сердца» - простые пацаны из Болохово уже успели захватить «Ионку» и даже смогли выйти оттуда живыми. Занимают первое место по метаироничным названиям и вообще класс! И да, Влад красавчик!
 
«ВЫКЛЮЧИ СВЕТ» - непростые пацаны из Щекино, потому что уже сделали уроки (надеемся вы тоже) и совсем скоро залетят на сцену «Типухи», чтобы раздать настоящего панк-рока!

Стоимость: 400 рублей. 
 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 апреля 2021, воскресенье
18:00
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Касса
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Witchcraft
Купить билет
30 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 400 ₽
THE LAST FOUR
Купить билет
23 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
18 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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