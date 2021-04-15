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Выходные в Тульском экзотариуме

Выходные в Тульском экзотариуме

17 апреля Тульский экзотариум приглашает детей и взрослых в «Школу безопасности» и на экологический диктант.

Экспозиция в Центральном парке:
 
В 13.00 и в 15.00:
Лекторий и экспозиция: Экологический диктант. Какие орхидеи живут не только в красной книге, но и в Тульской области? Как лучше поступить с пластиковой бутылкой? Если вы не знаете ответов на эти и другие эковопросы, приходите в эту субботу в Экзотариум, проведём день с пользой для себя и своей планеты – пройдём экотест вместе! После вместе его обсудим, поиграем и посмотрим, что мы можем сделать для будущих поколений. Каждый участник получит памятный сувенир.
 
Для детей с 12.00 до 16.00 будет работать игротека с авторскими экоиграми от экзотариума и лучшими педагогами.
 
Мероприятия бесплатны, включены в стоимость входного билета.
Телефон для справок: (4872) 77-01-18, доб.1.
 
Экспозиция на ул. Октябрьской, 26:
 
В 12.00 и в 15.00:
 
Решили выехать за город, прогуляться по парку, лесу? С какими опасностями вы столкнётесь? Что делать, если встретились с дикими животными, нашли птенца или увидели незнакомое растение? Как отличить гадюку от ужа? Как быть, если потерялись или заблудились? И что вас может спасти от голодной смерти? Животные вредные или полезные – стоит разобраться? Учимся правильно отдыхать на интерактивном семейном занятии.  Кроме того, после мероприятия каждый участник получит памятку «Запомни – не забудь!», в которой отражены частые случаи и алгоритм поведения в них («Внимание слёток», « Клещи», «Уж или гадюка»).
 
В 16.30: уроки рисования вместе с профессиональными художниками из Центра всестороннего развития ТОП.
 
17 и 18 апреля в 11.00 и в 16.00: «Ням-ням шоу» — показательные кормления животных.
 
17 и 18 апреля: последние дни работы выставки «Анатомия леса», успейте до 18 апреля!
 
Посещение «Школы безопасности», «Ням-ням шоу», уроков рисования и выставки включены в цену входного билета.
 
Телефон для справок: (4872) 47-53-92
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум (старое здание)
17 апреля 2021, суббота
12:00
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17 апреля 2021, суббота
15:00
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Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
17 апреля 2021, суббота
13:00
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17 апреля 2021, суббота
15:00
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Касса
SYMPULS-E
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21 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
Владимир Маркин
Купить билет
12 мая, среда 19:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 600-1600 ₽
Казускома
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22 мая, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Clockwork Times
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24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Автобусный экскурсия одного дня «Куликово поле»
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1 мая, суббота 09:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
LASCALA
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15 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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