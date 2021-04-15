Выходные в Тульском экзотариуме

17 апреля Тульский экзотариум приглашает детей и взрослых в «Школу безопасности» и на экологический диктант.

Экспозиция в Центральном парке:

В 13.00 и в 15.00:

Лекторий и экспозиция: Экологический диктант. Какие орхидеи живут не только в красной книге, но и в Тульской области? Как лучше поступить с пластиковой бутылкой? Если вы не знаете ответов на эти и другие эковопросы, приходите в эту субботу в Экзотариум, проведём день с пользой для себя и своей планеты – пройдём экотест вместе! После вместе его обсудим, поиграем и посмотрим, что мы можем сделать для будущих поколений. Каждый участник получит памятный сувенир.

Для детей с 12.00 до 16.00 будет работать игротека с авторскими экоиграми от экзотариума и лучшими педагогами.

Мероприятия бесплатны, включены в стоимость входного билета.

Телефон для справок: (4872) 77-01-18, доб.1.

Экспозиция на ул. Октябрьской, 26:

В 12.00 и в 15.00:

Решили выехать за город, прогуляться по парку, лесу? С какими опасностями вы столкнётесь? Что делать, если встретились с дикими животными, нашли птенца или увидели незнакомое растение? Как отличить гадюку от ужа? Как быть, если потерялись или заблудились? И что вас может спасти от голодной смерти? Животные вредные или полезные – стоит разобраться? Учимся правильно отдыхать на интерактивном семейном занятии. Кроме того, после мероприятия каждый участник получит памятку «Запомни – не забудь!», в которой отражены частые случаи и алгоритм поведения в них («Внимание слёток», « Клещи», «Уж или гадюка»).

В 16.30: уроки рисования вместе с профессиональными художниками из Центра всестороннего развития ТОП.

17 и 18 апреля в 11.00 и в 16.00: «Ням-ням шоу» — показательные кормления животных.

17 и 18 апреля: последние дни работы выставки «Анатомия леса», успейте до 18 апреля!

Посещение «Школы безопасности», «Ням-ням шоу», уроков рисования и выставки включены в цену входного билета.

Телефон для справок: (4872) 47-53-92