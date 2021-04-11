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Гениальное ограбление

Гениальное ограбление

Страна:
Испания, 2020
 
Премьера:
в РФ 15.04.2021
 
Режиссер:
Жауме Балагеро
  
Актеры:
Фамке Янссен, Фредди Хаймор, Астрид Берже-Фрисби, Сэм Райли, Лиам Каннингэм, Луис Тосар, Хосе Коронадо, Аксель Штайн, Эрик Гуд, Франк Фейс
  
Жанр:
боевик, триллер
  
Продолжительноcть:
118 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,15
          
 

В ограблении главное правильно подобрать момент. Юный гений Том Джонсон решил проникнуть в сейф Королевского банка Испании во время финала Чемпионата мира по футболу. Пока глаза всей планеты прикованы к игре, он постарается украсть таинственные и бесценные артефакты. На все про все ? 105 минут. Время пошло!

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Сегодня
17:30 Синема Стар
19:50 Киносити
21:50 Алмаз Синема
Завтра
17:30 Синема Стар
19:50 Киносити
21:50 Алмаз Синема
17 апреля, суббота
17:30 Синема Стар
19:50 Киносити
21:50 Алмаз Синема
18 апреля, воскресенье
17:30 Синема Стар
19:50 Киносити
21:50 Алмаз Синема
19 апреля, понедельник
17:30 Синема Стар
19:50 Киносити
20 апреля, вторник
17:30 Синема Стар
19:50 Киносити
21 апреля, среда
17:30 Синема Стар
19:50 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Маленький неоновый принц
Купить билет
24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Игра
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16 апреля, пятница 23:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
Автобусный экскурсия одного дня «Куликово поле»
Купить билет
1 мая, суббота 09:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Кремль с высоты веков
Купить билет
2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
17 апреля - 29 мая
Центр приема гостей Тульской области
THE LAST FOUR
Купить билет
23 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
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