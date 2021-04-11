Гениальное ограбление

Страна: Испания, 2020

Премьера: в РФ 15.04.2021

Режиссер: Жауме Балагеро

Актеры: Фамке Янссен, Фредди Хаймор, Астрид Берже-Фрисби, Сэм Райли, Лиам Каннингэм, Луис Тосар, Хосе Коронадо, Аксель Штайн, Эрик Гуд, Франк Фейс

Жанр: боевик, триллер

Продолжительноcть: 118 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,15

В ограблении главное правильно подобрать момент. Юный гений Том Джонсон решил проникнуть в сейф Королевского банка Испании во время финала Чемпионата мира по футболу. Пока глаза всей планеты прикованы к игре, он постарается украсть таинственные и бесценные артефакты. На все про все ? 105 минут. Время пошло!