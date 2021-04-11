Гениальное ограбление
Страна:
Испания, 2020
Премьера:
в РФ 15.04.2021
Режиссер:
Жауме Балагеро
Актеры:
Фамке Янссен, Фредди Хаймор, Астрид Берже-Фрисби, Сэм Райли, Лиам Каннингэм, Луис Тосар, Хосе Коронадо, Аксель Штайн, Эрик Гуд, Франк Фейс
Жанр:
боевик, триллер
Продолжительноcть:
118 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,15
В ограблении главное правильно подобрать момент. Юный гений Том Джонсон решил проникнуть в сейф Королевского банка Испании во время финала Чемпионата мира по футболу. Пока глаза всей планеты прикованы к игре, он постарается украсть таинственные и бесценные артефакты. На все про все ? 105 минут. Время пошло!
Сегодня
|17:30
|Синема Стар
|19:50
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Завтра
|17:30
|Синема Стар
|19:50
|Киносити
|21:50
|Алмаз Синема
17 апреля, суббота
|17:30
|Синема Стар
|19:50
|Киносити
|21:50
|Алмаз Синема
18 апреля, воскресенье
|17:30
|Синема Стар
|19:50
|Киносити
|21:50
|Алмаз Синема
19 апреля, понедельник
|17:30
|Синема Стар
|19:50
|Киносити
20 апреля, вторник
|17:30
|Синема Стар
|19:50
|Киносити
21 апреля, среда
|17:30
|Синема Стар
|19:50
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:50
|Киносити
|
19:50
|Синема Стар
|
17:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:50
|Киносити
|
19:50
|Синема Стар
|
17:30
17 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
21:50
|Киносити
|
19:50
|Синема Стар
|
17:30
18 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:50
|Киносити
|
19:50
|Синема Стар
|
17:30
19 апреля, понедельник
|Киносити
|
19:50
|Синема Стар
|
17:30
20 апреля, вторник
|Киносити
|
19:50
|Синема Стар
|
17:30
21 апреля, среда
|Киносити
|
19:50
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17:30
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
16 апреля, пятница 23:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
1 мая, суббота 09:00
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2 мая, воскресенье 14:00
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17 апреля - 29 мая
23 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽