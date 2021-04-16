Красив, как космос: тест-драйв нового Peugeot 2008

От этого автомобиля захватывает дух. На него оборачиваются в потоке. С ним поездка по любой дороге превращается в удовольствие. Если вы хотите понять, что такое автомобиль-восторг, пройдите тест-драйв нового Peugeot 2008.

Что это за автомобиль, от которого без ума Европа и который стремительно покоряет сердца российских и в том числе тульских автомобилистов? Что в нем настолько невероятного? Знакомьтесь: Peugeot 2008, субкомпактный городской кроссовер. Автомобиль с фантастической внешностью и большими возможностями. Собран в Испании, полностью подготовлен к российским условиям. Поехали!

Снаружи

Новый Peugeot 2008 не просто красив — он завораживает своими линиями. Они одновременно элегантны и стремительны, спортивны и в то же время изысканны настолько, что взгляд не оторвешь. Эти «когти льва» в рисунке фар, дерзкие изгибы кузова — всё выглядит таким свежим и неизбитым, что на автомобиль так и хочется оглянуться.

Пристальное внимание владельцам Peugeot 2008 гарантировано!

В палитре новинки — восемь цветов кузова, пять из которых — в вариенте «металлик» и один с перламутром. На тест нам достался автомобиль с GT Line — стайлинговыми элементами в виде черной крыши и 17-дюймовых дисков. Это еще пара весомых плюсов к роскошному дизайну.

Обратите внимание на бампер. Он тоже отличается особой эстетикой: впереди отделан хромированной вставкой, сзади выступает за корпус авто.

Бампера у Peugeot сделаны из особого пластика, эластичного, гнущегося. Это решение в первую очередь работает на безопасность пешеходов (эластичный бампер «гасит» силу удара), а во вторую — на практичность. Например, при легком столкновении со впереди идущим автомобилем или не слишком аккуратной парковке у такого бампера есть шанс не треснуть и не разбиться, а вмятины легко устранятся нагревом.

Сам кузов — полностью оцинкованный, с гарантией от сквозной коррозии на 12 лет. Приличный дорожный просвет 185 мм позволяет не боятся неровностей, ям, высоких бордюров и других мелких препятствий.

В новой версии Peugeot 2008 стал длиннее предшественника, что заметно увеличило место для задних пассажиров. На это сразу обращаешь внимание в салоне машины, куда мы сейчас и перейдем.

В салоне

Впрочем, главное в салоне 2008-го — это все же не пространство сзади, а то, что находится перед лицом водителя. И это настоящий шик!

Приборная панель — цифровая, «двухслойная», с 3D-эффектом: вы наблюдаете искусно наложенные друг на друга изображения.

Показания приборов располагаются на разных уровнях глубины: на переднем плане — главные (скорость, сообщения от систем безопасности и др.), остальные — чуть позади, но при этом они так же легко считываются. Важный факт: по данным производителя, такая панель позволяет считывать информацию на 0,5 секунд быстрее — за это время автомобиль успевает проехать 15 м. Так что это решение работает не только на комфорт, но и на безопасность. И безусловно, впечатляет!

По центру передней панели — 10-дюймовый сенсорный дисплей с доступом к развлекательной системе и к управлению системами автомобиля.

Мультимедийка совместима с Android Auto и Apple CarPlay. А под ней — пианино! Исполнение клавиш управления климатом и другими системами — очень оригинально.

Для зарядки телефона в Peugeot 2008 предусмотрены как обычные USB-разъемы, так и беспроводная индукционная зарядка на центральной консоли.

Это специальная ниша, крышка которой в открытом положении может служить подставкой для смартфона. Гениальное решение для тех, кто пользуется навигатором с телефона: не нужны специальные держатели, с этой подставки телефон не падает.

Материалы отделки салона безупречны, пластик мягкий везде, даже там, где отделан под карбон.

У производителя, концерна Stellantis, очень тщательный подход к оформлению салона: все материалы — очень качественные, износостойкие и долговечные, на них не экономят.

Поэтому салон «француза» и спустя годы выглядит как игрушка и не досаждает скрипом и «сверчками». И в нем очень тихо: шумоизоляция на высоте.

Кресла очень удобные: есть хорошая поясничная и боковая поддержка и даже функция массажа с разными режимами. Устать даже в дальней дороге в этом автомобиле, похоже, не получится.

Багажник достаточно большой, с удобной погрузочной высотой и фальш-полом, под который можно спрятать что-то нужное, но нечасто используемое.

Под капотом

А там у Peugeot 2008 — бензиновый турбодвигатель объемом 1,2 л, 130 л. с., который в Европе завоевал немало наград: четыре года подряд он занимает первое место среди малолитражных моторов, отличаясь большим ресурсом и отличным экономическим показателями, которые проверены реальными тест-драйвами: реальный расход по городу составляет 7-8 л, по трассе — всего 5-6.

Двигатель работает в паре трансмиссией Aisin, это японский «автомат», один из самых надежных на рынке.

На дороге

Peugeot 2008 в деле оказался очень азартным и послушным. Реакция на нажатие педали газа мгновенная, разгон — стремительный (до сотни — за 8,6 секунд), переключение передач — без задержек.

Рулевое управление очень отзывчивое, автомобиль слушается малейших колебаний руля, который, кстати, благодаря своей компактности отлично лежит в руках — выпускать не хочется.

Спортивный темперамент в этом кроссовере сочетается с превосходно сбалансированной подвеской (кто бы сомневался: у французов по-другому и не бывает). Поэтому водить его комфортно при любой манере езды: и тем, кто любит быстро стартовать и резко поворачивать, и тем, кто любит езить спокойно.

На бездорожье

Такой городской кроссовер, как Peugeot 2008, не предполагает езды в экстремальных условиях. Но он к ним все же готов!

Система Grip Control — электронное управление дифференциалом передней оси — заменяет полный привод на 70%.

У системы есть четыре режима:

«Норма» — для езды по обычным асфальтовым дорогам.

«Грязь». В этом режиме дифференциал передает крутящий момент поочередно на правое и левое колесо и иногда допускает пробуксовку, чтобы почистить протектор от налипшей грязи.

«Песок». Колеса вращаются одновременно и максимально быстро, чтобы избежать зарытия в рыхлую поверхность. Сделали красивые фото с машиной на пляже — и дальше нажимаем газ в пол и благополучно выбираемся на твердую почву.

«Снег». Дифференциал блокируется на 70% для лучшего старта с места, устойчивости и управляемости. Минувшей зимой эту функцию даже в городе все точно бы оценили!

Peugeot 2008 по максимуму оснащен передовыми электронными системами. Адаптивный круиз контроль с функцией полной остановки и держания в полосе очень удобен на длинных дистанциях. Этакий полу-автопилот: сам притормозит при сближении с препятствием, сам вернет машину в свою полосу и поддержит заданную скорость.

Функция автоматической парковки позволяет занять свободное место «без рук»: нужно только вовремя нажимать газ-тормоз.

Функция экстренной остановки: если зазевался в пробке и вовремя не затормозил, автомобиль сделает это сам и поможет избежать столкновения. При экстренном торможении сработает другая система, которая соккращает тормозной путь на 20%. Безопасности в Peugeot 2008 вообще уделено огромное внимание, оцененное в 5 звезд по всем европейским тестам.

Комплектации

Peugeot 2008 предлагается в трех комплектациях. В базовой — шесть подушек безопасности, подогрев передних сидений, руль с кожаной отделкой, круиз-контроль, 7-дюймовая мультимедийная система, датчики света и дождя, задние парктроники, легкосплавные колеса.

В следующей версии к вышеперечисленному добавляется цифровая приборная панель, LED-фары, запуск двигателя кнопкой, климат-контроль, камера заднего вида, система выбора режимов движения Grip Control.

Топовая комплектация располагает светодиодными фарами с автоматическим переключением ближнего-дальнего света, контролем слепых зон, системой автоматического торможения, передними парктрониками, анатомичными сиденьями и светодиодной подсветкой интерьера.

И еще немного цифр и фактов

В 2020 году новый Peugeot 2008 стал бестселлером европейского рынка, едва появившись на нем. В ЕС было продано 155736 автомобилей — это вторая строчка в топе.

Бензиновый турбодвигатель Puretech 1.2, с Peugeot 2008 поставляется в Россию, неоднократно выигрывал европейскую премию «Двигатель года».

Первая партия Peugeot 2008, поступившая в Тулу, была распродана за несколько дней: покупатели разобрали автомобили даже без тест-драйва.

Хочу на тест-драйв!

В дилерском центре Peugeot «Автокласс» можно пройти тест-драйв на данном автомобиле. Это позволит вам прочувствовать, насколько Peugeot 2008 подходит под ваши привычные маршруты и манеру вождения. И влюбиться в него: у многих это случается с первого взгляда, а у остальных — с первых километров пути.

Цены на Peugeot 2008 стартуют от 1 639 000 рублей, а со специальными предложениями от «Автокласс» покупка станет еще выгоднее: при сдаче авто в трейд-ин вы получите выгоду 50 000 руб. А если воспользуетесь автокредитом — еще до 100 000 рублей в зависимости от программы кредитования.*

Официальный дилер Peugeot в Туле «Автокласс»

Тула, ул. Лейтейзена, 1-а.

Тел. 51−54−70.

Благодарим ТДК «Ликерка Лофт» за помощь в организации фотосъемки.

*Подробности в дилерском центре Peugeot «Автокласс»