17 апреля в Городском концертном зале пройдет танцевально-интерактивное шоу «Отель желаний». По причине прогноза ухудшения погоды в субботу, для поднятия вашего настроения, мы объявляем скидку 30% на билеты.

Прекрасные дамы, настало время устроить незабываемую ночь.

По независящим от Myslo-кассы причинам шоу переносится на 17 апреля. Все купленные билеты ранее действительны.

Одиннадцать красивых парней унесут вас в мир грёз и откровенных фантазий. Шоу «Отель желаний» – это крутая хореография, отличный юмор на грани фола, зажигательная музыка, сексуальные тела молодых красавчиков.

Эти парни покажут всё, ну или почти всё! Наше шоу не только танцевальное, но и интерактивное, все зрительницы станут участницами действия. Будьте готовы воплотить свои самые сокровенные мечты. Что ещё нужно, чтобы вечер был сногсшибательным? Главное, запомните: всё, что было в «Отеле желаний», остается в «Отеле желаний»!