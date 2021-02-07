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Отель желаний

Отель желаний

17 апреля в Городском концертном зале пройдет танцевально-интерактивное шоу «Отель желаний». По причине прогноза ухудшения погоды в субботу, для поднятия вашего настроения, мы объявляем скидку 30% на билеты.

Прекрасные дамы, настало время устроить незабываемую ночь.

По независящим от Myslo-кассы причинам шоу переносится на 17 апреля. Все купленные билеты ранее действительны.

Одиннадцать красивых парней унесут вас в мир грёз и откровенных фантазий. Шоу «Отель желаний» – это крутая хореография, отличный юмор на грани фола, зажигательная музыка, сексуальные тела молодых красавчиков.

Эти парни покажут всё, ну или почти всё! Наше шоу не только танцевальное, но и интерактивное, все зрительницы станут участницами действия. Будьте готовы воплотить свои самые сокровенные мечты. Что ещё нужно, чтобы вечер был сногсшибательным? Главное, запомните: всё, что было в «Отеле желаний», остается в «Отеле желаний»!

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
17 апреля 2021, суббота
17:00
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Касса
SYMPULS-E
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21 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
Владимир Маркин
Купить билет
12 мая, среда 19:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 600-1600 ₽
Казускома
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22 мая, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Clockwork Times
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24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Автобусный экскурсия одного дня «Куликово поле»
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1 мая, суббота 09:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
LASCALA
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15 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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