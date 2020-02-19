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Mgzavrebi

Mgzavrebi

18 апреля в Concert Hall выступит группа Mgzavrebi. Музыканты представят особую программу «Хронология» — лучшие песни с 2006 по 2019 год в концертном исполнении.

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт переносится на 18 апреля. Все купленные билеты ранее действительны.

Группа еще ни разу не делала концерты «The Best», а имея за плечами семь альбомов, уже пора бы. Так возникла идея «Хронологии»: взять все песни, которые оставили в сердцах большой отпечаток, вспомнить, что было, как было и когда, разложить все по полочкам и рассказать вновь зрителям. Из всех семи альбомов Mgzavrebi выбрали минимум по 2−3 песни, которые в разное время, на разных этапах сыграли для них важную роль. «Хронология» будет последним большим концертом с этими песнями, которым музыканты говорят «спасибо» — осенью группа выпустит новый альбом и будет исполнять уже новые песни.

Вокалист группы Гиги Дедаламазишвили говорит об этом так: «Всегда перед новыми альбомами есть этап переосмысления нашего репертуара, нашей группы, нашей дружбы — нашей жизни. И сейчас тоже наступает этот сложный этап: мы начинаем записывать новую пластинку, которая выйдет осенью, и пришло время переосмыслить наши предыдущие семь альбомов».

Вход с 19.00 Начало концерта в 20.00

 

Mgzavrebi — самая известная группа из Грузии, которую полюбили в России, а не влюбиться в их музыку невозможно! Если вы однажды придете на их концерт, то в следующий раз обязательно приведете своих родственников и друзей. Да и сами Mgzavrebi — это близкие друзья, которые знакомы с детства, когда они пели вместе в хоре у мамы Гиги. Их песни очень современные, но уходят корнями в вековые традиции, поэтому они такие теплые и понятные каждому. А любой концерт группы превращается в праздник, который музыканты так легко и просто создают здесь и сейчас, в любом зале.

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
18 апреля 2021, воскресенье
20:00
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Касса
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Witchcraft
Купить билет
30 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 400 ₽
THE LAST FOUR
Купить билет
23 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
18 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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