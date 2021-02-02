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Маврин

Маврин

17 апреля на сцене клуба Backstage выступит одна из самых неординарных групп на отечественной металл-сцене — «Маврин». В незапамятные времена, когда люди смело ходили на концерты, где стояли ближе чем в полутора метрах друг от друга, вместимость площадок ограничивалась только их площадями, а не процентами безопасности, на лицах не было медицинских масок, а на руках перчаток, в воздухе не витал запах санитайзера, были написаны эти песни.

И кому-то они поднимали настроение, кого-то заставляли задуматься, кого-то предостерегали от ошибок, а кому-то просто ласкали слух. И ничто не могло заменить того душевного подъема, который ты испытываешь, слушая их со сцены. Именно поэтому музыканты группы «Маврин» едут в Тулу с программой «доковидные песни о главном» 17 апреля. Пришло время вспомнить как это было и зарядиться позитивом на дальнейшие смутные времена, конца которым пока и не видно.

Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
17 апреля 2021, суббота
19:00
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SYMPULS-E
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21 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
Владимир Маркин
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12 мая, среда 19:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 600-1600 ₽
Казускома
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22 мая, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Clockwork Times
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24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Автобусный экскурсия одного дня «Куликово поле»
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1 мая, суббота 09:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
LASCALA
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15 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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