17 апреля на сцене клуба Backstage выступит одна из самых неординарных групп на отечественной металл-сцене — «Маврин». В незапамятные времена, когда люди смело ходили на концерты, где стояли ближе чем в полутора метрах друг от друга, вместимость площадок ограничивалась только их площадями, а не процентами безопасности, на лицах не было медицинских масок, а на руках перчаток, в воздухе не витал запах санитайзера, были написаны эти песни.

И кому-то они поднимали настроение, кого-то заставляли задуматься, кого-то предостерегали от ошибок, а кому-то просто ласкали слух. И ничто не могло заменить того душевного подъема, который ты испытываешь, слушая их со сцены. Именно поэтому музыканты группы «Маврин» едут в Тулу с программой «доковидные песни о главном» 17 апреля. Пришло время вспомнить как это было и зарядиться позитивом на дальнейшие смутные времена, конца которым пока и не видно.