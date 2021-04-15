Творческая встреча с Антоном Долинным

17 апреля в кинотеатре «Время Кино» в Ясной Поляне состоится творческая встреча с кинокритиком и главным редактором журнала «Искусство кино» Антоном Долинным. В 12.00 для посетителей будет проведён кинопоказ австралийского комедийного мультфильма «100% Волк».

В 18.30 музыкант Богдан Кияшко (участник шоу «Голос») выступит перед гостями. После этого состоится торжественное открытие кинотеатра. В 19.15 пройдут кинопоказ и обсуждение с кинокритиком фильма «Патерсон» режиссёра Джима Джармуша. По мнению Антона Долина, «Патерсон» – одна из лучших работ режиссёра.

Стоимость: 500 рублей. Билеты можно приобрести в Доме культуры «Ясная Поляна». Подробности по телефону +7(48751)76-0-00.