Творческая встреча с Антоном Долинным
17 апреля в кинотеатре «Время Кино» в Ясной Поляне состоится творческая встреча с кинокритиком и главным редактором журнала «Искусство кино» Антоном Долинным. В 12.00 для посетителей будет проведён кинопоказ австралийского комедийного мультфильма «100% Волк».
В 18.30 музыкант Богдан Кияшко (участник шоу «Голос») выступит перед гостями. После этого состоится торжественное открытие кинотеатра. В 19.15 пройдут кинопоказ и обсуждение с кинокритиком фильма «Патерсон» режиссёра Джима Джармуша. По мнению Антона Долина, «Патерсон» – одна из лучших работ режиссёра.
Стоимость: 500 рублей. Билеты можно приобрести в Доме культуры «Ясная Поляна». Подробности по телефону +7(48751)76-0-00.
Где и когда?
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
17 апреля 2021, суббота
19:15
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
23 - 30 мая
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽