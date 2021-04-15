Проблемы со спиной? Поможет клиника «Атлант»

Боли в спине и шее, головокружение, дискомфорт при нагрузках накладывают много ограничений. Современные технологии клиники «Атлант» помогли тысячам туляков избавиться от проблем со спиной и вернуться к нормальной жизни.

С болью и дискомфортом в области спины и шеи сталкиваются почти все. Нередко жалобы возникают даже у детей. Причины понятны — долгое сидение за компьютером, неправильное распределение нагрузки на позвоночник во время работы с гаджетами, отсутствие элементарной гимнастики.

Медицинский центр «Атлант» специализируется на избавлении от проблем со спиной. Здесь применяются самые передовые технологии, а прием ведут квалифицированные специалисты с многолетним опытом работы. В штате — неврологи, травматологи, ревматологи, мануальные терапевты, остеопаты и массажисты.

Выбор методов лечения внушительный. Врачи снимают острую боль и воспаление и в дальнейшем работают с причинами, приведшими к этому состоянию. Также в медицинском центре проводятся процедуры, направленные на профилактику подобных заболеваний.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Блокады, остеопатия, мануальная терапия, массаж, озонотерапия, подводное горизонтальное вытяжение позвоночника — это далеко не полный перечень методов лечения в медицинском центре «Атлант». Помимо этого в клинике есть кабинет физиотерапии, оснащенный современным оборудованием.

Один из самых применяемых методов лечения — сухое вытяжение позвоночника, во время которого пространство между позвонками расширяется, благодаря чему освобождаются межпозвоночные диски. Процедура выполняется на передовом медицинском аппарате и проводится безболезненно для пациента.

Растягивающее действие может быть направлено на ту или иную область для устранения деформаций различного рода или при ограничении подвижности позвоночного столба. Вытяжение позвоночника также применяется при механических повреждениях различного рода. В таких случаях, благодаря вытягиванию позвоночника, происходит увеличение высоты межпозвоночного диска и межпозвонкового отверстия. Кроме этого происходит расширение пространства для проходящих спинномозговых нервов. Процедура способствует улучшению микроциркуляции и существенному снижению застоя венозной крови в нервных корешках, что является наиболее частой причиной отеков и болевого синдрома.

Вытяжение позвоночника применяется при остеохондрозе, особенно в начальной стадии болезни. Благодаря этой методике удается снять мышечный спазм, частично или полностью устранить смещение позвоночных дисков, уменьшить или полностью устранить деформацию позвоночного столба, а также существенно снизить давление, оказываемое на межпозвонковые диски.

В результате процедуры уменьшается болевой синдром. Диски занимают более естественное положение, «втягиваются» на место имеющиеся грыжи межпозвоночных дисков.

Философия клиники заключается в том, что врачи лечат проблему самым щадящим для организма способом.

Здесь вам точно не назначат ненужных инъекций и болезненных процедур без необходимости.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Избавиться от болей и дискомфорта в спине во многих случаях может мануальный терапевт. Мануальный терапевт занимается диагностикой, коррекцией, лечением и предотвращением болезней, поражающих суставы и позвоночник.

В результате манипуляции врача нормализуется циркуляция крови, мышцы приобретают тонус, улучшается питание тканей.

Врачи мануальные терапевты обязательно имеют высшее медицинское образование.. В своей работе они используют разнообразные методы физиотерапии, массаж, вибромассаж, рефлексотерапию, лечебную физкультуру.

Остеопатия является целостной дисциплиной, которая рассматривает весь человеческий организм как единое целое, леча не симптомы и синдромы, а причину возникших проблем

Не стоит путать остеопатию с мануальной терапией или массажем, хотя, безусловно, отдельные техники могут быть схожими у этих направлений медицины. Врач-остеопат работает очень бережно и деликатно, не «вправляет позвон-ки» и «не хрустит». Со стороны может показаться, что врач едва касается тела или вообще ничего не делает. При этом, на самом деле оказывается очень глубокое и мощное воздействие, ведь врач-остеопат может работать с теми структурами, которые не доступны прямому касанию – головной мозг, сердце, нервные сплетения и др. Нередко во время сеанса пациенты засыпают.

Более того, основная задача остеопата – это запустить процессы самовосстановления в организме, которые позволяют избавиться от тех или иных проблем, или, по крайней мере, на длительное время избежать обострений.

Еще одна особенность центра — доступные цены. Прайс-лист на все услуги указан на сайте, и вы сами можете сравнить стоимость процедур с другим клиниками региона.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Лечение спины — приоритетное направление работы центра. Однако «Атлант» предлагает также большое количество медицинских услуг, которые не только избавляют от боли, но и грамотно с медицинской точки зрения борются с лишним весом и корректируют несовершенства фигуры.

Среди таких процедур: массаж, гидромассаж, душ Шарко и подводно-вакуумный массаж, одна процедура которого по степени проработки мышц сравнима с усиленной тренировкой в спортзале.

Также медицинский центр занимается лечением гинекологических заболеваний, независимо от их сложности. По вопросам стационарного оперативного лечения «Атлант» сотрудничает с клиникой академика Ройтберга, в том числе направляет на операции. Для этого в «Атланте» по предварительной записи ведется консультативный прием специалистов из клиники академика Ройтберга.

В работе медицинского центра большое внимание уделяется диагностике. Здесь проводится УЗИ на новейшей диагностической системе экспертного класса GE Logiq E9. Это полностью цифровая многоцелевая новейшая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса с импульсно-волновым, цветовым и энергетическим доплером.

Новый подход к формированию изображения матричными датчиками позволяет получать изображения высокого качества.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В рамках сотрудничества с клиникой академика Ройтберга медцентр «Атлант» выдает направления на современный метод обследования онкологических больных – ПЭТ КТ, необходимый для выявления патологических клеток. Обследование для пациентов бесплатное. Также пациенты могут пройти дальнейшее лечение в клинике академика Ройтберга бесплатно.

Подробности — в регистратуре МЦ «Атлант» или по тел. 70-37-67.