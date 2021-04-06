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Ансамбль русской песни Нины Богомоловой

Ансамбль русской песни Нины Богомоловой

18 апреля Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт Ансамбля русской песни Нины Богомоловой «На струнах души». Неувядающие народные мелодии, романсы и песни, любимые с детства – каждый номер программы затронет в сердцах зрителей самые потаённые струны.

Богатый народный вокал Нины Богомоловой, нежный, трогательный голос Владиславы Перминовой, их виртуозное владение стилями и жанрами, неиссякаемая энергия, тонкий контакт с аудиторией – всё это сделает вашу встречу с коллективом ярким и незабываемым.

Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
18 апреля 2021, воскресенье
17:00
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Касса
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Witchcraft
Купить билет
30 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 400 ₽
THE LAST FOUR
Купить билет
23 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Mgzavrebi
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18 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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