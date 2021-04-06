Ансамбль русской песни Нины Богомоловой

18 апреля Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт Ансамбля русской песни Нины Богомоловой «На струнах души». Неувядающие народные мелодии, романсы и песни, любимые с детства – каждый номер программы затронет в сердцах зрителей самые потаённые струны.





Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке. Богатый народный вокал Нины Богомоловой, нежный, трогательный голос Владиславы Перминовой, их виртуозное владение стилями и жанрами, неиссякаемая энергия, тонкий контакт с аудиторией – всё это сделает вашу встречу с коллективом ярким и незабываемым.от 150 руб.