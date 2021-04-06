Ансамбль русской песни Нины Богомоловой
18 апреля Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт Ансамбля русской песни Нины Богомоловой «На струнах души». Неувядающие народные мелодии, романсы и песни, любимые с детства – каждый номер программы затронет в сердцах зрителей самые потаённые струны.
Богатый народный вокал Нины Богомоловой, нежный, трогательный голос Владиславы Перминовой, их виртуозное владение стилями и жанрами, неиссякаемая энергия, тонкий контакт с аудиторией – всё это сделает вашу встречу с коллективом ярким и незабываемым.
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
18 апреля 2021, воскресенье
17:00
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
30 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
23 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽