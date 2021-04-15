17 апреля тульский областной театр юного зрителя приглашает на один из самых «титулованных» спектаклей в своем репертуаре. В 2016 году, сразу после премьеры, постановка режиссера Владимира Шинкарева по одноименному рассказу Тургенева получила региональную награду «Триумф» за лучшую работу художника по костюмам. Тогда спектакль был принят неоднозначно. Не смотря на классический стиль «Бежин луг» оказался настоящим хоррором – ведь герои-мальчишки рассказывают друг другу страшные истории про духов, утопленников и убийц. В театре представили детские страшилки так, чтобы зритель проникся суеверным страхом героев из XIX века. В результате спектакль получил возрастную маркировку.

В 2018 году тульский «Бежин луг» был удостоен всероссийской премии «Даты», вручаемой в Санкт-Петербурге за «наиболее яркие, талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью театральные и музейные проекты». По этому случаю ТАСС назвал Тульский областной театр юного зрителя «первопроходцем» в трактовке произведений Ивана Тургенева.

В том же 2018-ом спектакль попал в шорт-лист I Международного большого детского фестиваля в Москве. Из 151 заявки экспертный совет во главе с худруком фестиваля Сергеем Безруковым отобрал 8 лучших спектаклей для детей и молодежи. Призовые места между лауреатами не распределялись. Тульскому ТЮЗу в этом почетном списке компанию составили Санкт-Петербургский Большой театр кукол, театр «Глобус» из Новосибирска, «КУКФО – Санкт-Петербург», а также театры из Петрозаводска, Саратова и Тюмени.

бесплатно в рамках региональной акции «Без дистанции». Для этого нужно зарегистрироваться на мероприятие через Билетов на 17 апреля в продаже почти не осталось. Но туляки, сделавшие прививку от коронавируса, могут попасть на «Бежин луг»в рамках региональной акции «Без дистанции». Для этого нужно зарегистрироваться на мероприятие через сайт



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