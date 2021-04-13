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«Арсенал» – «Тамбов»

«Арсенал» – «Тамбов»

18 апреля на Центральном стадионе состоится встреча 26-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и «Тамбовом».

Купить билеты можно по ссылке.

Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
18 апреля 2021, воскресенье
14:00
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Касса
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Witchcraft
Купить билет
30 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 400 ₽
THE LAST FOUR
Купить билет
23 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
18 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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