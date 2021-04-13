«Арсенал» – «Тамбов»
18 апреля на Центральном стадионе состоится встреча 26-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и «Тамбовом».
Купить билеты можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
18 апреля 2021, воскресенье
14:00
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
30 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
23 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽