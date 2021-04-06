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Будь моим Кириллом

Будь моим Кириллом

Страна:
Россия, 2021
 
Премьера:
в РФ 08.04.2021
 
Режиссер:
Алла Елисеева
  
Актеры:
Виталийс Семёновс, Анастасия Евграфова, Анна Антонова, Ирина Розанова, Иван Мулин, Сергей Степин
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
96 мин
  

Неуверенная в себе девушка Саша врет семье, что встречается с красавчиком Кириллом, хотя он — всего лишь ее тренер по бегу, с которым она боится даже заговорить. Муж сестры Паша знает правду, но у него и своих проблем хватает — у них с женой уже год не было секса. Записавшись вместе на беготерапию, Саша и Паша решают, что смогут убежать от проблем вместе.

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Касса
LASCALA
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15 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Mgzavrebi
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18 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Мама Шамана
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13 апреля, вторник 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-400 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
18 апреля - 10 мая
Центр приема гостей Тульской области
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4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
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9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
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