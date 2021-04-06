Будь моим Кириллом
Страна:
Россия, 2021
Премьера:
в РФ 08.04.2021
Режиссер:
Алла Елисеева
Актеры:
Виталийс Семёновс, Анастасия Евграфова, Анна Антонова, Ирина Розанова, Иван Мулин, Сергей Степин
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
96 мин
Неуверенная в себе девушка Саша врет семье, что встречается с красавчиком Кириллом, хотя он — всего лишь ее тренер по бегу, с которым она боится даже заговорить. Муж сестры Паша знает правду, но у него и своих проблем хватает — у них с женой уже год не было секса. Записавшись вместе на беготерапию, Саша и Паша решают, что смогут убежать от проблем вместе.
Сегодня
|10:40
|Киносити
|19:00
|Киносити
|19:10
|Алмаз Синема
|23:35
|Киносити
Завтра
|10:40
|Киносити
|19:00
|Киносити
|19:10
|Алмаз Синема
|23:35
|Киносити
10 апреля, суббота
|10:40
|Киносити
|19:00
|Киносити
|19:10
|Алмаз Синема
|23:35
|Киносити
11 апреля, воскресенье
|10:40
|Киносити
|19:00
|Киносити
|19:10
|Алмаз Синема
|23:35
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
19:10
|Киносити
|
10:40
19:00
23:35
Завтра
|Алмаз Синема
|
19:10
|Киносити
|
10:40
19:00
23:35
10 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
19:10
|Киносити
|
10:40
19:00
23:35
11 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
19:10
|Киносити
|
10:40
19:00
23:35
12 апреля, понедельник
|Киносити
|
10:40
19:00
23:35
13 апреля, вторник
|Киносити
|
10:40
19:00
23:35
14 апреля, среда
|Киносити
|
10:40
19:00
23:35
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
13 апреля, вторник 18:30
₽ Билеты: 200-400 ₽
18 апреля - 10 мая
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽