Будь моим Кириллом

Страна: Россия, 2021

Премьера: в РФ 08.04.2021

Режиссер: Алла Елисеева

Актеры: Виталийс Семёновс, Анастасия Евграфова, Анна Антонова, Ирина Розанова, Иван Мулин, Сергей Степин

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 96 мин

Неуверенная в себе девушка Саша врет семье, что встречается с красавчиком Кириллом, хотя он — всего лишь ее тренер по бегу, с которым она боится даже заговорить. Муж сестры Паша знает правду, но у него и своих проблем хватает — у них с женой уже год не было секса. Записавшись вместе на беготерапию, Саша и Паша решают, что смогут убежать от проблем вместе.