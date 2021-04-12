16 апреля в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. Самые зажигательные хиты 2000-ых и 90-ых в одном зале! От Britney Spears до Валерия Меладзе! От Аллы Пугачевой до Shakira!

На вечеринках для вас трудятся не только артисты, но и фотографы! Не забудьте приодеться в тематический костюм! Малиновые пиджаки, блестки, спортивные костюмы, джинсы с низкой посадкой, короткие топики и многое другое - всё это заставит вас быть звёздами танцпола и фотографий.

Львиную часть репертуара составят энергичные танцевальные треки 2000-ых и 90-ых: электроника, евро-дэнс, поп, R&B, немного хип-хопа и конечно же медленные напевные композиции! Танцуем до утра!