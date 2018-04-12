Выходные в Туле: 13-15 апреля

Вас ждут космические выходные. В программе несколько масштабных концертов, серия тематических вечеринок в честь Дня космонавтики. Также в Тулу приезжает передвижная выставка легендарного художника А. Шилова, в этнодворе Левши состоится фестиваль казачьей культуры, также все желающие смогут проверить свою грамотность, написав «Тотальный диктант».

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Концерты

Harat's Pub

Тула, Красноармейский проспект, 19

13 апреля, пятница 20:00

Цена: 500 р.

В пятницу на сцене Harat's Pub выступит группа с 20-летней творческой историей, исполнители хита про девушку Элис – группа «Конец фильма». Коллектив неоднократно принимал участие в масштабных рок-фестивалях, выступал в новогодних телеконцертах – «Голубой огонёк» (Россия 1), «Новогодний квартирник у Маргулиса» (НТВ), «НеГолубой огонёк» (РЕН ТВ). На концерте группа представит, по мнению критиков, «самый музыкальный и самый свободный альбом года».

«Пряник», ресторан-клуб

Тула, улица Советская, 47 (ТЦ «Гостиный двор»)

15 апреля, воскресенье 19:00

Цена: 1500 р.

Концерт восходящей звезды лейбла Gazgolder станет последним событием, которое состоится на сцене «Пряника», прежде чем клуб закроется на реконструкцию. Автор музыкальных хитов «Не забывай» и «Улети» представит на сцене свои лучшие песни, его гастрольный тур расписан на несколько месяцев вперед.

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

15 апреля, воскресенье 19:00

Цена: от 1000 р.

В воскресенье в клубе M2 выступит один из самых востребованных дуэтов хип-хоп-сцены: Тони Раут и Гарри Топор приглашают всех уйти в отрыв вместе с ними. Весной исполнители выпустили по сольному альбому, а Гарри Топор принял участие в versus-баттле, выход которого стал одним из самых ожидаемых событий сезона. На концерте исполнители представят свои новые работы — взрывная смесь из старых треков и совершенно иного видения их собственного творчества.

Городской концертный зал

Тула, улица Советская, 2

14 апреля, суббота 19:00

Цена: от 1100 р.

В субботу на сцене ГКЗ пройдет концерт исполнителя с особым звучанием – Михаила Бублика. Артист был участником судейского состава в шоу «Три аккорда». Новая программа артиста «Откровенно» воплотила в себе целую палитру настроений различных музыкальных стилей, которые гармонично и честно отображают страницы его жизни.

В клубе

«Ирландец», паб

Тула, улица Вильямса, 14

13 апреля, пятница 20:00

Цена: 200 р.

В пятницу рок-паб «Ирландец» отметит День космонавтики отличным концертом при участии востребованных тульских рок-групп: Quetzal, «Сомнения прочь», Nevesna, «СВЕТ ИСТИНЫ».

Мощнейшая энергетика, знакомые рок-группы и космическая атмосфера вечера запомнятся вам надолго!

«Типография»

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

13 апреля, пятница 22:00

Цена: 100 р.

В пятницу Спот и Антон Кирюхин на корабле «Космоз-1» совершат погружение в мир неземных звуков и космической эйфории.

STECHKIN, бар-ресторан

Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ «Ликерка Лофт»)

13 апреля, пятница 23:00

Вход свободный

В пятницу вас ждёт два часа рок-н-ролла, танцев и электрической медитации для души и тела. Хедлайнер вечера — группа «Сахарный человек» будет играть на сцене Stechkin психоделический рок с влиянием американской народной музыки и блюза. Также создавать настроение будут замечательные ребята из Symmetric (Symmetronic), Schekino Sokol (Breaks), Moscow, Bredy (Jungle, Ragga Jungle, dubwise), Kaluga

Театр

Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

13 апреля, пятница 18:30

Цена: от 500 р.

В пятницу «Московская оперетта» представит музыкальный спектакль в 2-х действиях «Красотка кабаре». Это одна из самых трогательных его оперетт, смешная и в меру наивная, полная радости и слёз, тревог и волнений. «Красотка кабаре» — это гимн женщине, подарившей миру великого Кальмана! В спектакле примет участие балет.

Городской концертный зал

Тула, улица Советская, 2

15 апреля, воскресенье 17:00

Цена: от 600 р.

В воскресенье на сцене ГКЗ – целое созездие артистов: Анастасия Задорожная, Вадим Андреев/ Владимир Долинский, Кирилл Гребенщиков/Дмитрий Исаев, Татьяна Лютаева, Елена Катышева/ Дарья Гончарова, Петр Белышков.

Страсть, нежность, коварство, обман — все средства хороши, чтобы заполучить любимого — основной посыл спектакля «Особенности национальной женитьбы», а еще изящные декорации, роскошные костюмы и блестящее актерское исполнение.

Детям

Тульский государственный театр кукол

Тула, улица Советская, 62

14 апреля, суббота 12:00

Цена: от 150 р.

В субботу на сцене кукольного театра состоится гастрольный спектакль Калининградского областного театра кукол. Постановка создана по произведению Б. Заходера «Сказка наоборот».

Тульский государственный театр кукол

Тула, улица Советская, 62

14 апреля, суббота 15:00

Стоимость: от 150 р.

Чуть позже в субботу состоится вторая гастрольная постановка Калининградского областного театра кукол «Лисенок-плут». Спектакль будет проходить в игровой форме.

БЦ «Катюша»

Тула, ул. Епифанская, 54, вход с торца здания

15 апреля, воскресенье 12:00

Вход свободный по предварительной записи.

Академия РУБИКОН устраивает для детей увлекательное путешествие по IT-миру. Ребят ждут семь увлекательных локаций: мир робофутбола, мир квадрокоптеров, мир компьютерных игр, мир виртуальной реальности, мир игровых приставок, мир фото, мир интеллектуальных игр.

«Макси», торгово-развлекательный центр

Тула, Пролетарская ул., 2

15 апреля, воскресенье 14:00

Участие: 300-600 р., вход свободный

В воскресенье во второй половине дня состоятся танцевальные баттлы для детей и подростков в категориях Dancehall (7-14 лет), Hip-hop (7-14 лет) и All styles (без ограничений по возрасту). Порядок и длительность зависит от количества участников в каждой категории. Победители получат приз в виде денежного вознаграждения, а посмотреть танцевальное шоу может любой желающий.

Фестиваль

«Тульский Левша», этнодвор

Тула, ул. 9 Мая, 1-г

14 апреля, суббота 12:00

Вход свободный

Фестиваль предоставляет уникальную возможность приобщиться к кузнечному ремеслу, поскольку кузнецы всегда особо почитались казаками. Участники праздника смогут узнать о «казачьем варе», увидеть фланкировку клинковым оружием, спарринг, послушать традиционные казачьи песни, познакомиться с предметами, раскрывающими особенности казачьей культуры. Гостей встретят чаем со сладостями.

События

«Типография»

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

14 апреля, суббота 14:00



Первый корпус ТГПУ

Тула, Тула, ул. Менделеевская, 7

14 апреля, суббота 14:00



В субботу состоится очередной «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.

«Юбилейный», ледовый дворец

Новомосковск, ул. Пионерская, 4-а

13 апреля, пятница 11:45

15 апреля, воскресенье 14:30

С 13 по 15 апреля состоится кубок главы администрации МО г. Новомосковск. В соревнованиях примут участие юноши 2005 г. р. На арене сразятся клубы «Нефтяник» (Альметьевск), Югра, СКА (Санкт-Петербург), Виктория (Новомосковск), Буран, ЦСКА.

Полное расписание игр смотрите здесь.

Таланты родного края 2018

«Орион», киноконцертный зал пос. Ленинский

Тульская область, Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, д. 1, корп. а

14 апреля, суббота 12:00

Вход свободный



Смотр-конкурс вокального искусства проводится в рамках фестиваля «Таланты родного края 2018», подводя итоги работы творческих коллективов, клубных формирований вокального искусства за прошедший учебный год. На сцене выступят соло-исполнители, дуэты, трио, квартеты и ансамбли. В конкурсе будет разыграно пять номинаций.

«Орион», киноконцертный зал пос. Ленинский

Тульская область, Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, д. 1, корп. а

15 апреля, воскресенье 10:00

Вход свободный

Выставки

Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»

Тула, Красноармейский проспект, 16

13-15 апреля 2018, пятница-суббота 10:00

Стоимость: по билетам музея





Александр Александрович Шилов — художник-пейзажист, член Российской академии художеств — впервые покажет тулякам свои работы в Выставочном зале. Шилов принимал участие в многочисленных выставках, в том числе и персональных. В экспозиции представлена 41 работа, каждая написана с натуры. Все произведения отличаются точностью и глубиной пейзажного образа и выразительным колоритом, привлекая внимание зрителя к массе деталей.

Богородицкий дворец-музей и парк

Богородицк, территория парка, дом № 1 Дворец-музей и парк

14 апреля, суббота 15:00

Цена: 100 р.

Богородицкий музей расскажет об истории народного и светского костюмов. Перед гостями разыгрывается небольшой спектакль, в ходе которого происходит переодевание барышни в крестьянку. Ведущий расскажет о том, какое значение придавалось одежде, какие части костюма выполняли роль оберегов, а какие были частью народных примет.

Музей П. Н. Крылова

Тула, улица Кутузова, 10

14 апреля, суббота 13:30

Цена: 100 р.

Музейные работники вдохновились идеей освоения человеком Вселенной в изобразительном искусстве и приглашают вас присоединиться к мастер-классу и создать своё «космическое полотно».

Лекции

Тульский историко-архитектурный музей

Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31

13 апреля, пятница 18:00

Вход свободный

Анатолий Голубовский— доктор философии, социолог, искусствовед, журналист. Автор и ведущий телевизионных программ «Порядок слов», «Экология литературы» (телеканал «Культура»), «Без паузы» и сериала «Тайная история искусства» (Первый канал). Разрабатывал концепции социокультурного развития ряда российских регионов и музеев.

В ТИАМЕ он проведет лекцию-дискуссию «Город и памятник», а также поделится впечатлениями от недавних музейных путешествий.

Ясная Поляна, Дом культуры

деревня Ясная Поляна, 142-а

14 апреля, суббота 15:00

Вход свободный по предварительной регистрации.

Филолог и переводчик Татьяна Пигарёва расскажет авантюрную историю создания фильма «Дон Кихот». Фильм «Дон Кихот» Григория Козинцева, снятый в 1957 году, до сих пор считается одной из лучших экранизаций романа Сервантеса. История появления этого фильма напоминает детектив или приключенческий роман.



Какую роль сыграли в судьбе «Дон Кихота» Сталин, Хрущев и испанский художник Альберто Санчес? Где удалось найти Испанию в СССР? На эти и другие вопросы ответит в своей лекции Татьяна.

«Типография»

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

13 апреля, пятница 20:00

Вход свободный по предварительной регистрации





Профессиональный музыкант-альтист и член Общественного совета по молодежной политике Тульской области Остап Чекмазов подробно расскажет о том, что мешает нам наслаждаться классической музыкой и что нужно знать, чтобы ее полюбить.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.



В кинотеатрах начался показ фильм о дружбе обезьяны и воспитавшего её ученого секретной американской лаборатории «Рэмпейдж».

Однажды генетический эксперимент выходит из-под контроля. Заразившись серьезным вирусом, обезьянка превращается в яростного монстра, а вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники.

Пока монстры крушат всё на своем пути, главный герой вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя, чтобы не только предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.

Цена: от 120 р.

В кинотеатрах начался показ семейного мультфильма «Славные пташки». Это история о смелом юнце, который решил доказать самому себе и своим родителям, что уже вырос и способен на многое. Действие мультфильма происходит в мегаполисе птиц в тот момент, когда птицы должны улетать в теплые края. Вот и сейчас пришло время совершить длительный и сложный перелет...

Цена: от 120 р.