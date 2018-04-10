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Лекция Татьяны Пигарёвой

Лекция Татьяны Пигарёвой

Приглашаем на лекцию Несистематического курса литературы для всех желающих. 14 апреля 2018 года в Доме культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142А) выступит филолог и переводчик Татьяна Пигарёва. Ее лекция называется «Сервантес vs. СССР, или «Дон Кихот» Григория Козинцева – рождение фильма как приключенческий роман».

Фильм «Дон Кихот» Григория Козинцева, снятый в 1957 году, до сих пор считается одной из лучших экранизаций романа Сервантеса. История появления этого фильма напоминает детектив или приключенческий роман.

Какую роль сыграли в судьбе «Дон Кихота» Сталин, Хрущев и испанский художник Альберто Санчес? Где удалось найти Испанию в СССР? Как Лидия Вертинская стала герцогиней? Только ли Николай Черкасов играл главную роль?

В своей лекции Татьяна Пигарёва ответит на эти и некоторые другие вопросы. Лекция будет сопровождаться показом фотоматериалов, в том числе неизданных архивных находок.

Вход свободный по предварительной регистрации на сайте музея или Дома культуры

Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
14 апреля 2018, суббота
15:00
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