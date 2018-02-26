Группа «Конец Фильма» не раз возглавляла рейтинги и чарты на телевидении и радио, становилась лауреатом многочисленных премий за достижения и развитие в области музыки, в том числе: «Золотой Граммофон», «Стопудовый хит», «Рекорд» и «ТЭФИ» (номинации «Лучшая песня года», «Лучший саундтрек года», «Лучший рингтон года»).



За практически уже 20-летнюю историю группа выпустила шесть сольных альбомов, двойной саундтрек к сериалу «Солдаты», отметилась в огромном числе сборников популярной музыки, в том числе трибьютах таких легендарных групп, как «Пикник», «Машина Времени», «Аквариум», выпустила 3 концертных DVD.



Конец Фильма - неоднократные участники рок-фестивалей: «НАШЕствие», «Чартова Дюжина», «Maxidrom», «МегаХаус», «Мегадрайв», «Рок-атака», «Воздух», «Старый новый рок», международного рок-марафона-автопробега «СПИД-СТОП» и др.; частые гости новогодних телеконцертов: «Голубой огонёк» (Россия 1), «Новогодний квартирник у Маргулиса» (НТВ), «НеГолубой огонёк» (РЕН ТВ).



Конец Фильма исполняли дуэты с самыми неожиданными персонами музыкального и не только музыкального мира. Музыкальные критики не раз определяли группу как «яростных хитмейкеров», отмечали «отполированный саунд с акцентом на гитарную полуакустику и клавиши а-ля Doors». «Авторы более десятка добротных хитов, которые оторвёт с руками даже самая привередливая радиостанция», «самый музыкальный и самый свободный альбом года» - вот далеко неполный перечень эпитетов, которыми награждали песни и альбомы группы в прессе.



2018 год для группы – вдвойне юбилейный: во-первых, самому коллективу исполняется 20 лет, а во-вторых, лидер Евгений Феклистов отметит свою личную круглую дату.

Живые выступления Конец Фильма продолжают вызывать любовь публики и радовать ее веселым зрелищным шоу.