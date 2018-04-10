Вокальное искусство

Смотр – конкурс вокального искусства проводится в рамках фестиваля «Таланты родного края 2018» подводя итоги работы творческих коллективов, клубных формирований вокального искусства за прошедший учебный год. На сцене выступят соло-исполнители, дуэты, трио, квартеты и ансамбли.



В фестивале участвуют 5 возрастных категорий:

дети от 5 до 7 лет;

от 7 до 13 лет;

от 14 до 17 лет;

от 18 до 23 лет;

от 24 лет и старше

В конкурсе будет разыграно пять номинаций:

Солисты –эстрадное пение;

Солисты – народное пение;

Вокальные ансамбли;

Экспериментальный жанр (академический, РЭП, RnB и другие стили);

Авторы и исполнители.

Вход свободный.

