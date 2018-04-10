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Вокальное искусство

Вокальное искусство

Смотр – конкурс вокального искусства проводится в рамках фестиваля «Таланты родного края 2018» подводя итоги работы творческих коллективов, клубных формирований вокального искусства за прошедший учебный год. На сцене выступят соло-исполнители, дуэты, трио, квартеты и ансамбли.

В фестивале участвуют 5 возрастных категорий:

  • дети от 5 до 7 лет;
  • от 7 до 13 лет;
  • от 14 до 17 лет;
  • от 18 до 23 лет;
  • от 24 лет и старше

В конкурсе будет разыграно пять номинаций:

  • Солисты –эстрадное пение;
  • Солисты – народное пение;
  • Вокальные ансамбли;
  • Экспериментальный жанр (академический, РЭП, RnB и другие стили);
  •  Авторы и исполнители.

Вход свободный.
 

Где и когда?
Орион, киноконцертный зал
поселок Ленинский, Тульская область, Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, д.1, корп. а
14 апреля 2018, суббота
12:00
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