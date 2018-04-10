Вокальное искусство
Смотр – конкурс вокального искусства проводится в рамках фестиваля «Таланты родного края 2018» подводя итоги работы творческих коллективов, клубных формирований вокального искусства за прошедший учебный год. На сцене выступят соло-исполнители, дуэты, трио, квартеты и ансамбли.
В фестивале участвуют 5 возрастных категорий:
- дети от 5 до 7 лет;
- от 7 до 13 лет;
- от 14 до 17 лет;
- от 18 до 23 лет;
- от 24 лет и старше
В конкурсе будет разыграно пять номинаций:
- Солисты –эстрадное пение;
- Солисты – народное пение;
- Вокальные ансамбли;
- Экспериментальный жанр (академический, РЭП, RnB и другие стили);
- Авторы и исполнители.
Вход свободный.
Где и когда?
поселок Ленинский, Тульская область, Ленинский район, пос. Ленинский, ул. Ленина, д.1, корп. а
14 апреля 2018, суббота
12:00