афиша
афиша
Регистрация
Мастер классы и танцевальные баттлы для детей

Мастер классы и танцевальные баттлы для детей

Kids Dance Battle Motion организует мастер-классы для детей по танцевальным направлениям хип-хоп и дэнсхол. Мастер класс проведут участница международных соревнований по уличным танцам Juste Deboute 2016 Даша Ебзеева и участница проекта Next Level Анфиса.

Стоимость и регистрация на мастер-классы здесь

Во второй половине дня состоятся танцевальные баттлы для детей и подростков в категориях Dancehall (7−14 лет), Hip-hop (7−14 лет) и All styles (без ограничений по возрасту). Поярдок и длительность зависит от количества участников в каждой категории.

Предусмотрены скидки иногородним танцорам и специальные условия для преподавателей. Победители номинаций получат призовое вознаграждение от 3000 до 9000 р.

Стоимость: мастер-классы — 1000 р. -1200 р., танцевальные баттлы — 300 р. -600 р.

Где и когда?
BM1 Dance Home
Тула, ул. Каминского, ул. 24-в
15 апреля 2018, воскресенье
11:00
 В календарь
 В календарь
Макси, торгово-развлекательный центр
15 апреля 2018, воскресенье
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.