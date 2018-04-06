Мастер классы и танцевальные баттлы для детей

Kids Dance Battle Motion организует мастер-классы для детей по танцевальным направлениям хип-хоп и дэнсхол. Мастер класс проведут участница международных соревнований по уличным танцам Juste Deboute 2016 Даша Ебзеева и участница проекта Next Level Анфиса.

Стоимость и регистрация на мастер-классы здесь

Во второй половине дня состоятся танцевальные баттлы для детей и подростков в категориях Dancehall (7−14 лет), Hip-hop (7−14 лет) и All styles (без ограничений по возрасту). Поярдок и длительность зависит от количества участников в каждой категории.

Предусмотрены скидки иногородним танцорам и специальные условия для преподавателей. Победители номинаций получат призовое вознаграждение от 3000 до 9000 р.

Стоимость: мастер-классы — 1000 р. -1200 р., танцевальные баттлы — 300 р. -600 р.