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Тотальный диктант

Тотальный диктант

14 апреля 2018 года состоится очередной «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку.

Суть акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
14 апреля 2018, суббота
14:00
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Первый корпус ТГПУ
Тула, Тула, ул.Менделеевская, 7
14 апреля 2018, суббота
14:00
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