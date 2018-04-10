Хореографическое искусство

Смотр – конкурс хореографического искусства проводится в рамках фестиваля «Таланты родного края 2018» подводя итоги работы клубов хореографического искусства за прошедший учебный год. На сцене будут представлены номера разных танцевальных колективов от сольных выступлений до крупных танцевальных групп:



Соло – личное первенство, мальчики или девочки, юноши или девушки, мужчины или женщины.

Дуэт – двое мужчин, двое женщин или мужчина и женщина.

Малая группа – группы 3-7 человек.

Формейшен – группы 8-12 человек.

Продакшен –группы численностью более 12 человек, возраст смешанный.

Участники фестиваля выступят в 6 возрастных категориях:

Первая группа: 5-7 – лет

Вторая группа: 8-11- лет

Третья группа: 12-14 лет

Четвертая группа: 15-17 лет

Пятая группа: 18-35 лет

Смешанная возрастная категория.

На фестивале будет разыграны номинации:

Классический танец (деми – классика).

Эстрадный танец (игровой, сюжетно – игровой).

Народный танец, народный стилизованный танец.

Спортивный танец (танец с элементами художественной гимнастики и другими спортивными направлениями)

Современный танец (джаз – модерн, свободная пластика, хип – хоп и т.д.)

Вход свободный