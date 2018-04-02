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Тони Раут & Гарри Топор

Тони Раут & Гарри Топор

Весна обещает быть жаркой: горячая премьера от Гарри Топора — альбом «Человек в ежовых рукавицах» и Тони Раута «Одноразовая жизнь» — в Твери. Новые работы никого не оставят равнодушным — взрывная смесь из старых треков и совершенно иного видения их собственного творчества.

Хип-хоп дуэт с окраин Северной столицы — Тони Раут и Гарри Топор — приглашают всех уйти в отрыв вместе с ними. В марте Гарри Топор принял участие в versus баттле, выход которого стал одним из самых ожидаемых событий сезона.

Дикая энергетика, мощная подача, любимое и новое — это далеко не все, что ждет вас этим вечером. Вы готовы? Будет очень громко!

Стоимость: от 1000Р.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
15 апреля 2018, воскресенье
19:00
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