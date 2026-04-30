Зачарованное королевство

Страна: Великобритания, США, Индия

Премьера: 30.04.2026

Режиссер: Леон Джусен

Актеры: Юэн МакГрегор, Хелена Бонэм-Картер, Эйса Баттерфилд, Джессика Хенвик, Мел Брукс

Жанр: Анимационный, Приключение, CategoryForKids

Продолжительноcть: 93 минуты

Возрастные ограничения: 6+

Близнецы находят волшебные часы, оставленные отцом, которые способны исполнять желания. В канун Рождества с помощью часов дети попадают в страну Иногда, населенную мифическими существами. В этом удивительном месте времена года сменяются всего за один день, а загадочный Коллекционер Желаний помогает осуществлять мечты. Но все ли мечты должны сбываться?