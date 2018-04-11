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Лекция дискуссия с Анатолием Голубовским

Лекция дискуссия с Анатолием Голубовским

ТИАМ приглашает на лекцию-дискуссию «Город и памятник». Памятник как источник согласия и конфликта. Войны памятников: кем и где они ведутся. Новые памятники для новой страны: есть ли идеи? Возможен и нужен ли памятник отмене крепостного права в России сегодня? А также впечатления от недавних музейных путешествий в лекции-дискуссии Анатолия Голубовского.

Анатолий Голубовский (Москва ) – доктор философии, социолог, искусствовед, журналист. Автор и ведущий телевизионных программ «Порядок слов», «Экология литературы» (телеканал Культура), «Без паузы» и сериала «Тайная история искусства» (Первый канал). Разрабатывал  концепции социокультурного развития ряда российских регионов и музеев. Является одним из основателей и входит в руководство Вольного исторического общества — независимой организации, созданной профессиональными историками, которые стремятся сохранить историю как науку и противостоять ее политизации и использованию в идеологических целях.

Вход свободный.

Где и когда?
Тульский историко-архитектурный музей
13 апреля 2018, пятница
18:00
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