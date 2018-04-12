Знакомство с классической музыкой
Профессиональный музыкант-альтист и член общественного совета по Молодежной политике Тульской области Остап Чекмазов расскажет о том подробно расскажет о том:
- Что такое классическая музыка? (и для кого она?)
- Восприятие классической музыки
-
Классическая музыка сегодня — отголосок прошлого или до сих пор нераспознанный инструмент развития внутренних ресурсов человека?
Вход свободный по предварительной регистрации
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 апреля 2018, пятница
20:00