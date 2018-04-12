Знакомство с классической музыкой

Профессиональный музыкант-альтист и член общественного совета по Молодежной политике Тульской области Остап Чекмазов расскажет о том подробно расскажет о том:

Что такое классическая музыка? (и для кого она?)

Восприятие классической музыки

Классическая музыка сегодня — отголосок прошлого или до сих пор нераспознанный инструмент развития внутренних ресурсов человека?





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