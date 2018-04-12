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Знакомство с классической музыкой

Знакомство с классической музыкой

Профессиональный музыкант-альтист и член общественного совета по Молодежной политике Тульской области Остап Чекмазов расскажет о том подробно расскажет о том:

  • Что такое классическая музыка? (и для кого она?)
  • Восприятие классической музыки
  • Классическая музыка сегодня — отголосок прошлого или до сих пор нераспознанный инструмент развития внутренних ресурсов человека?

     

Вход свободный по предварительной регистрации

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 апреля 2018, пятница
20:00
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