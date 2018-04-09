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Славные пташки

Славные пташки

Страна:
Исландия, Бельгия, 2018
 
Премьера:
в РФ 12.04.2018
 
Режиссер:
Аудни Аусгейрссон
  
Актеры:
Джэми Орам, Иэн Стюарт Робертсон, Ричард Уиллс-Коттон
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
83 мин
  

Приключения маленького птенца Плои и куропатки-отшельника Гайрона. Судьба сводит их вместе, когда Плои, отстав от стаи, не смог улететь на юг. Плои уговаривает чудаковатого и вечно брюзжащего Гайрона показать ему дорогу в Райскую долину — тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму. Путь туда таит немало опасностей. Постепенно неунывающему Плои удается растопить сердце старого отшельника. Вместе эта парочка становится друг для друга настоящей семьей, которой по силам свернуть горы.

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12:00 Алмаз Синема
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15:40 Алмаз Синема
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10:30 Алмаз Синема
12:00 Алмаз Синема
12:20 Киносити
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15:40 Алмаз Синема
16:05 Киносити
16:35 Иллизиум (Новомосковск)
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