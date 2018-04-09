Славные пташки
Страна:
Исландия, Бельгия, 2018
Премьера:
в РФ 12.04.2018
Режиссер:
Аудни Аусгейрссон
Актеры:
Джэми Орам, Иэн Стюарт Робертсон, Ричард Уиллс-Коттон
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
83 мин
Приключения маленького птенца Плои и куропатки-отшельника Гайрона. Судьба сводит их вместе, когда Плои, отстав от стаи, не смог улететь на юг. Плои уговаривает чудаковатого и вечно брюзжащего Гайрона показать ему дорогу в Райскую долину — тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму. Путь туда таит немало опасностей. Постепенно неунывающему Плои удается растопить сердце старого отшельника. Вместе эта парочка становится друг для друга настоящей семьей, которой по силам свернуть горы.
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14 апреля, суббота
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17 апреля, вторник
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18 апреля, среда
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10:30
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10:30
12:20
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18 апреля, среда
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10:30
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12:20
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