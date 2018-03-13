афиша
афиша
Регистрация
T-Fest

T-Fest

Встречаем, долгожданный большой концерт одного из главных музыкальных открытий этого года — T-FEST. Cамый молодой музыкант творческого объединения «Газгольдер», который в 2017 году стремительно ворвался во все музыкальные чарты и хит-парады с двумя хитовыми треками «Не забывай» и «Улети».

Настоящtе имя рэпера — Кирилл Незборецкий. Он родился и вырос на юго-западе Украины в небольшом городе Черновцы. Первые треки, записанные T-Fest при участии IMaxMuzik — старшего брата Кирилла Максима — появились в Интернете в декабре 2010 года. Это был любительский материал прямиком из домашней студии.

В 2013 ребята выпустили совместный микстейп «Прожигай», в одном из треков которого можно услышать гостевой куплет от рэпера Schokkа. В следующем году T-Fest представил несколько трэп-композиций, среди которых были песни «Правда» и «XBALLINX».

2017 году T-Fest решился на небольшую революцию и объявил о полной перезагрузке своего творчества, удалив из пабликов все предыдущие записи и медиа. Вместо них появился свежезаписанный сингл «Время играть» с грядущего альбома «0372». Пластинка, название которой расшифровывается как телефонный код родного города исполнителя, вышла 26 января 2017. В поддержку альбома друг за другом появились клипы «Новый день», «Одно я знал» и «Не забывай», которые быстро набрали в сети несколько миллионов просмотров.

В феврале T-Fest выступил в Москве на концерте у репера Schokkа. Именно здесь молодого музыканта вышел поддержать Скриптонит. Уже спустя месяц, в начале марта вышла их совместная работа «Ламбада», клип на которую был опубликован на официальном канале «Газгольдер», собрав рекордные 19 млн просмотров! Спустя некоторое время T-Fest подписал контракт с лейблом и стал его полноправным резидентом. Летом 2017 T-Fest принял участие в большом студенческом проекте компании Apple Music. В Москве и Петербурге были размещены многочисленные билборды и рекламные щиты с фотографией и манифестом артиста — «Будь собой. Без компромиссов».

Гастрольный график музыканта расписан на несколько месяцев вперед, параллельно с выступлениями T-Fest активно работает над второй пластинкой.

 
Где и когда?
Пряник, ресторан-клуб
Тула, улица Советская, 47 (ТЦ «Гостиный Двор»)
15 апреля 2018, воскресенье
19:00
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.