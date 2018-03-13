Встречаем, долгожданный большой концерт одного из главных музыкальных открытий этого года — T-FEST. Cамый молодой музыкант творческого объединения «Газгольдер», который в 2017 году стремительно ворвался во все музыкальные чарты и хит-парады с двумя хитовыми треками «Не забывай» и «Улети».



Настоящtе имя рэпера — Кирилл Незборецкий. Он родился и вырос на юго-западе Украины в небольшом городе Черновцы. Первые треки, записанные T-Fest при участии IMaxMuzik — старшего брата Кирилла Максима — появились в Интернете в декабре 2010 года. Это был любительский материал прямиком из домашней студии.



В 2013 ребята выпустили совместный микстейп «Прожигай», в одном из треков которого можно услышать гостевой куплет от рэпера Schokkа. В следующем году T-Fest представил несколько трэп-композиций, среди которых были песни «Правда» и «XBALLINX».

2017 году T-Fest решился на небольшую революцию и объявил о полной перезагрузке своего творчества, удалив из пабликов все предыдущие записи и медиа. Вместо них появился свежезаписанный сингл «Время играть» с грядущего альбома «0372». Пластинка, название которой расшифровывается как телефонный код родного города исполнителя, вышла 26 января 2017. В поддержку альбома друг за другом появились клипы «Новый день», «Одно я знал» и «Не забывай», которые быстро набрали в сети несколько миллионов просмотров.



В феврале T-Fest выступил в Москве на концерте у репера Schokkа. Именно здесь молодого музыканта вышел поддержать Скриптонит. Уже спустя месяц, в начале марта вышла их совместная работа «Ламбада», клип на которую был опубликован на официальном канале «Газгольдер», собрав рекордные 19 млн просмотров! Спустя некоторое время T-Fest подписал контракт с лейблом и стал его полноправным резидентом. Летом 2017 T-Fest принял участие в большом студенческом проекте компании Apple Music. В Москве и Петербурге были размещены многочисленные билборды и рекламные щиты с фотографией и манифестом артиста — «Будь собой. Без компромиссов».



Гастрольный график музыканта расписан на несколько месяцев вперед, параллельно с выступлениями T-Fest активно работает над второй пластинкой.