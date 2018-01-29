Новая программа артиста «Откровенно» воплотила в себе целую палитру настроений различных музыкальных стилей, которые гармонично и честно отображают страницы его жизни.

Это творческая работа, воодушевленная яркими переживаниями и наполненная пылким энтузиазмом, где исполнитель искренне надеется поделиться со зрителем частью себя и передать своим творчеством то, что так близко и знакомо каждому.

Михаил Бублик — лиричный и резкий, с сильным голосом и узнаваемым тембром, чье живое исполнение при участии талантливых музыкантов придает совершенно особое теплое звучание каждой ноте его новых и уже полюбившихся композиций. Каждый раз, выходя на сцену, он неподдельно открыто проживает свои песни, как впервые, за что уже сегодня любим миллионами слушателей.