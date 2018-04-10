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Оперетта «Красотка кабаре»

Оперетта «Красотка кабаре»

«Московская оперетта» представит музыкальный спектакль в 2-х действиях «Красотки кабаре».

Композитор Имре Кальман был обречен, встретив на своем пути уникальную женщину – Веру Макинскую, которая стала его женой, его музой и превратила его жизнь в музыку и оперетту.

Это одна из самых трогательных его оперетт, смешная и в меру наивная, полная радости и слёз, тревог и волнений. «Красотка кабаре» - это гимн женщине, подарившей миру Великого Кальмана!


В спектакле примет участие балет.

Стоимость: от 500 р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
13 апреля 2018, пятница
18:30
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