Оперетта «Красотка кабаре»

«Московская оперетта» представит музыкальный спектакль в 2-х действиях «Красотки кабаре».



Композитор Имре Кальман был обречен, встретив на своем пути уникальную женщину – Веру Макинскую, которая стала его женой, его музой и превратила его жизнь в музыку и оперетту.



Это одна из самых трогательных его оперетт, смешная и в меру наивная, полная радости и слёз, тревог и волнений. «Красотка кабаре» - это гимн женщине, подарившей миру Великого Кальмана!



В спектакле примет участие балет.

Стоимость: от 500 р.