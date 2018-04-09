Friday the 13th: Сахарный Человек
Группа Сахарный Человек (Мск) играет психоделический рок с влиянием американской народной музыки и блюза.
В конце 2017 года группа выпустила сингл «Электрический лес», песни с которого войдут в альбом, презентация которого состоится осенью 2018.
13 апреля Сахарный Человек прервёт запись на студии и приедет в Тулу в Stechkin! Два часа рок-н-ролла, танцев и электрической медитации для души и тела.
Также создавать настроение будут эти замечательные ребята:
Symmetric (Symmetronic), Schekino
Sokol (Breaks), Moscow
Bredy (Jungle, Ragga Jungle, dubwise), Kaluga
Вход свободный
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
13 апреля 2018, пятница
23:00