Friday the 13th: Сахарный Человек

Группа Сахарный Человек (Мск) играет психоделический рок с влиянием американской народной музыки и блюза.

В конце 2017 года группа выпустила сингл «Электрический лес», песни с которого войдут в альбом, презентация которого состоится осенью 2018.

13 апреля Сахарный Человек прервёт запись на студии и приедет в Тулу в Stechkin! Два часа рок-н-ролла, танцев и электрической медитации для души и тела.

Также создавать настроение будут эти замечательные ребята:

Symmetric (Symmetronic), Schekino

Sokol (Breaks), Moscow

Bredy (Jungle, Ragga Jungle, dubwise), Kaluga

Вход свободный