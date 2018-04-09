Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 12.04.2018

Режиссер: Брэд Пейтон

Актеры: Дуэйн Джонсон, Джеффри Дин Морган, Малин Акерман, Джо Манганьелло, Наоми Харрис, Джейк Лэси, Марли Шелтон, Джек Куэйд, Бриэнн Хилл, Мэтт Джералд

Жанр: боевик, фантастика

Продолжительноcть: 115 мин

Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом — гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.