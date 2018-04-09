Рэмпейдж
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 12.04.2018
Режиссер:
Брэд Пейтон
Актеры:
Дуэйн Джонсон, Джеффри Дин Морган, Малин Акерман, Джо Манганьелло, Наоми Харрис, Джейк Лэси, Марли Шелтон, Джек Куэйд, Бриэнн Хилл, Мэтт Джералд
Жанр:
боевик, фантастика
Продолжительноcть:
115 мин
Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом — гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.
Сегодня
Завтра
14 апреля, суббота
15 апреля, воскресенье
16 апреля, понедельник
17 апреля, вторник
18 апреля, среда
19 апреля, четверг
|00:10 3D
|Киносити
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Азот (Новомосковск)
|
3D 14:00
3D 17:50
3D 19:45
|Алмаз Синема
|
3D 12:10
14:20
3D 16:30
18:35
3D 20:45
22:55
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:25
3D 11:55
3D 14:00
15:05
3D 16:05
3D 18:10
3D 20:15
22:20
|Киносити
|
3D 10:10
11:10
3D 12:30
13:30
3D 14:50
15:50
3D 17:10
18:10
3D 19:30
20:30
3D 21:50
22:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Победа (Новомосковск)
|
3D 14:25
3D 18:15
3D 20:10
|Синема Стар
|
3D 10:50
12:20
3D 15:20
16:40
3D 19:50
|Стрела (Дубна)
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Химик (Ефремов)
|
3D 09:30
3D 11:30
3D 13:30
3D 15:30
3D 17:30
3D 19:30
3D 21:30
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Азот (Новомосковск)
|
3D 14:00
3D 17:50
3D 19:45
|Алмаз Синема
|
3D 12:10
14:20
3D 16:30
18:35
3D 20:45
22:55
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:25
3D 11:55
3D 14:00
15:05
3D 16:05
3D 18:10
3D 20:15
22:20
|Киносити
|
3D 10:10
11:10
3D 12:30
13:30
3D 14:50
15:50
3D 17:10
18:10
3D 19:30
20:30
3D 21:50
22:50
3D 00:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Победа (Новомосковск)
|
3D 14:25
3D 18:15
3D 20:10
|Синема Стар
|
3D 10:50
12:20
3D 15:20
16:40
3D 19:50
3D 00:20
|Стрела (Дубна)
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Химик (Ефремов)
|
3D 09:30
3D 11:30
3D 13:30
3D 15:30
3D 17:30
3D 19:30
3D 21:30
14 апреля, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Азот (Новомосковск)
|
3D 14:00
3D 17:50
3D 19:45
|Алмаз Синема
|
3D 12:10
14:20
3D 16:30
18:35
3D 20:45
22:55
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:50
3D 17:10
3D 21:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:25
3D 11:55
3D 14:00
15:05
3D 16:05
3D 18:10
3D 20:15
22:20
|Киносити
|
3D 10:10
11:10
3D 12:30
13:30
3D 14:50
15:50
3D 17:10
18:10
3D 19:30
20:30
3D 21:50
22:50
3D 00:10
02:05
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
3D 10:50
3D 17:10
3D 21:00
|Киреевский ГДК
|
3D 10:50
3D 17:10
3D 21:00
|Победа (Новомосковск)
|
3D 14:25
3D 18:15
3D 20:10
|Синема Стар
|
3D 10:50
12:20
3D 15:20
16:40
3D 19:50
3D 00:20
|Стрела (Дубна)
|
3D 10:50
3D 17:10
3D 21:00
|Химик (Ефремов)
|
3D 09:30
3D 11:30
3D 13:30
3D 15:30
3D 17:30
3D 19:30
3D 21:30
15 апреля, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Азот (Новомосковск)
|
3D 14:00
3D 17:50
3D 19:45
|Алмаз Синема
|
3D 12:10
14:20
3D 16:30
18:35
3D 20:45
22:55
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:50
3D 17:10
3D 21:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:25
3D 11:55
3D 14:00
15:05
3D 16:05
3D 18:10
3D 20:15
22:20
|Киносити
|
3D 10:10
11:10
3D 12:30
13:30
3D 14:50
15:50
3D 17:10
18:10
3D 19:30
20:30
3D 21:50
22:50
3D 00:10
02:05
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
3D 10:50
3D 17:10
3D 21:00
|Киреевский ГДК
|
3D 10:50
3D 17:10
3D 21:00
|Победа (Новомосковск)
|
3D 14:25
3D 18:15
3D 20:10
|Синема Стар
|
3D 10:50
12:20
3D 15:20
16:40
3D 19:50
3D 00:20
|Стрела (Дубна)
|
3D 10:50
3D 17:10
3D 21:00
|Химик (Ефремов)
|
3D 09:30
3D 11:30
3D 13:30
3D 15:30
3D 17:30
3D 19:30
3D 21:30
16 апреля, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 14:00
3D 17:50
3D 19:45
|Алмаз Синема
|
3D 12:10
14:20
3D 16:30
18:35
3D 20:45
22:55
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Киносити
|
3D 10:10
11:10
3D 12:30
13:30
3D 14:50
15:50
3D 17:10
18:10
3D 19:30
20:30
3D 21:50
22:50
3D 00:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Победа (Новомосковск)
|
3D 14:25
3D 18:15
3D 20:10
|Синема Стар
|
3D 10:50
12:20
3D 15:20
16:40
3D 19:50
|Стрела (Дубна)
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Химик (Ефремов)
|
3D 09:30
3D 11:30
3D 13:30
3D 15:30
3D 17:30
3D 19:30
3D 21:30
17 апреля, вторник
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Азот (Новомосковск)
|
3D 14:00
3D 17:50
3D 19:45
|Алмаз Синема
|
3D 12:10
14:20
3D 16:30
18:35
3D 20:45
22:55
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Киносити
|
3D 10:10
11:10
3D 12:30
13:30
3D 14:50
15:50
3D 17:10
18:10
3D 19:30
20:30
3D 21:50
22:50
3D 00:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Победа (Новомосковск)
|
3D 14:25
3D 18:15
3D 20:10
|Синема Стар
|
3D 10:50
12:20
3D 15:20
16:40
3D 19:50
|Стрела (Дубна)
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Химик (Ефремов)
|
3D 09:30
3D 11:30
3D 13:30
3D 15:30
3D 17:30
3D 19:30
3D 21:30
18 апреля, среда
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Азот (Новомосковск)
|
3D 14:00
3D 17:50
3D 19:45
|Алмаз Синема
|
3D 12:10
14:20
3D 16:30
18:35
3D 20:45
22:55
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 16:20
3D 20:10
|Киносити
|
3D 10:10
11:10
3D 12:30
13:30
3D 14:50
15:50
3D 17:10
18:10
3D 19:30
20:30
3D 21:50
22:50
3D 00:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Победа (Новомосковск)
|
3D 14:25
3D 18:15
3D 20:10
|Синема Стар
|
3D 10:50
12:20
3D 15:20
16:40
3D 19:50
|Стрела (Дубна)
|
3D 10:00
3D 16:20
3D 20:10
|Химик (Ефремов)
|
3D 09:30
3D 11:30
3D 13:30
3D 15:30
3D 17:30
3D 19:30
3D 21:30
19 апреля, четверг
|Киносити
|
3D 00:10