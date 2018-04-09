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Рэмпейдж

Рэмпейдж

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 12.04.2018
 
Режиссер:
Брэд Пейтон
  
Актеры:
Дуэйн Джонсон, Джеффри Дин Морган, Малин Акерман, Джо Манганьелло, Наоми Харрис, Джейк Лэси, Марли Шелтон, Джек Куэйд, Бриэнн Хилл, Мэтт Джералд
  
Жанр:
боевик, фантастика
  
Продолжительноcть:
115 мин
  

Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом — гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.

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Сегодня
09:30 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Киреевский ГДК
10:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 3D Стрела (Дубна)
10:00 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:10 3D Киносити
10:25 Иллизиум (Новомосковск)
10:50 3D Синема Стар
11:10 Киносити
11:30 3D Химик (Ефремов)
11:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
12:10 3D Алмаз Синема
12:20 Синема Стар
12:30 3D Киносити
13:30 Киносити
13:30 3D Химик (Ефремов)
14:00 3D Азот (Новомосковск)
14:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:20 Алмаз Синема
14:25 3D Победа (Новомосковск)
14:50 3D Киносити
15:05 Иллизиум (Новомосковск)
15:20 3D Синема Стар
15:30 3D Химик (Ефремов)
15:50 Киносити
16:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:20 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
16:20 3D Азимут (Богородицк)
16:20 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:20 3D Стрела (Дубна)
16:20 3D Киреевский ГДК
16:20 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
16:20 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:30 3D Алмаз Синема
16:40 Синема Стар
17:10 3D Киносити
17:30 3D Химик (Ефремов)
17:50 3D Азот (Новомосковск)
18:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:10 Киносити
18:15 3D Победа (Новомосковск)
18:35 Алмаз Синема
19:30 3D Киносити
19:30 3D Химик (Ефремов)
19:45 3D Азот (Новомосковск)
19:50 3D Синема Стар
20:10 3D Стрела (Дубна)
20:10 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:10 3D Азимут (Богородицк)
20:10 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
20:10 3D Победа (Новомосковск)
20:10 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
20:10 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:10 3D Киреевский ГДК
20:15 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:30 Киносити
20:45 3D Алмаз Синема
21:30 3D Химик (Ефремов)
21:50 3D Киносити
22:20 Иллизиум (Новомосковск)
22:50 Киносити
22:55 Алмаз Синема
Завтра
09:30 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Киреевский ГДК
10:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 3D Стрела (Дубна)
10:00 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:10 3D Киносити
10:25 Иллизиум (Новомосковск)
10:50 3D Синема Стар
11:10 Киносити
11:30 3D Химик (Ефремов)
11:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
12:10 3D Алмаз Синема
12:20 Синема Стар
12:30 3D Киносити
13:30 3D Химик (Ефремов)
13:30 Киносити
14:00 3D Азот (Новомосковск)
14:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:20 Алмаз Синема
14:25 3D Победа (Новомосковск)
14:50 3D Киносити
15:05 Иллизиум (Новомосковск)
15:20 3D Синема Стар
15:30 3D Химик (Ефремов)
15:50 Киносити
16:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:20 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
16:20 3D Азимут (Богородицк)
16:20 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:20 3D Стрела (Дубна)
16:20 3D Киреевский ГДК
16:20 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
16:20 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:30 3D Алмаз Синема
16:40 Синема Стар
17:10 3D Киносити
17:30 3D Химик (Ефремов)
17:50 3D Азот (Новомосковск)
18:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:10 Киносити
18:15 3D Победа (Новомосковск)
18:35 Алмаз Синема
19:30 3D Химик (Ефремов)
19:30 3D Киносити
19:45 3D Азот (Новомосковск)
19:50 3D Синема Стар
20:10 3D Стрела (Дубна)
20:10 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:10 3D Азимут (Богородицк)
20:10 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
20:10 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
20:10 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:10 3D Киреевский ГДК
20:10 3D Победа (Новомосковск)
20:15 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:30 Киносити
20:45 3D Алмаз Синема
21:30 3D Химик (Ефремов)
21:50 3D Киносити
22:20 Иллизиум (Новомосковск)
22:50 Киносити
22:55 Алмаз Синема
00:10 3D Киносити
00:20 3D Синема Стар
14 апреля, суббота
09:30 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:10 3D Киносити
10:25 Иллизиум (Новомосковск)
10:50 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:50 3D Синема Стар
10:50 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:50 3D Стрела (Дубна)
10:50 3D Киреевский ГДК
11:10 Киносити
11:30 3D Химик (Ефремов)
11:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
12:10 3D Алмаз Синема
12:20 Синема Стар
12:30 3D Киносити
13:30 3D Химик (Ефремов)
13:30 Киносити
14:00 3D Азот (Новомосковск)
14:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:20 Алмаз Синема
14:25 3D Победа (Новомосковск)
14:50 3D Киносити
15:05 Иллизиум (Новомосковск)
15:20 3D Синема Стар
15:30 3D Химик (Ефремов)
15:50 Киносити
16:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:20 3D Азимут (Богородицк)
16:20 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:20 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
16:30 3D Алмаз Синема
16:40 Синема Стар
17:10 3D Стрела (Дубна)
17:10 3D Киреевский ГДК
17:10 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
17:10 3D Киносити
17:10 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:30 3D Химик (Ефремов)
17:50 3D Азот (Новомосковск)
18:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:10 Киносити
18:15 3D Победа (Новомосковск)
18:35 Алмаз Синема
19:30 3D Химик (Ефремов)
19:30 3D Киносити
19:45 3D Азот (Новомосковск)
19:50 3D Синема Стар
20:10 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:10 3D Азимут (Богородицк)
20:10 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
20:10 3D Победа (Новомосковск)
20:15 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:30 Киносити
20:45 3D Алмаз Синема
21:00 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
21:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:00 3D Стрела (Дубна)
21:00 3D Киреевский ГДК
21:30 3D Химик (Ефремов)
21:50 3D Киносити
22:20 Иллизиум (Новомосковск)
22:50 Киносити
22:55 Алмаз Синема
00:10 3D Киносити
00:20 3D Синема Стар
02:05 Киносити
15 апреля, воскресенье
09:30 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:10 3D Киносити
10:25 Иллизиум (Новомосковск)
10:50 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:50 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:50 3D Стрела (Дубна)
10:50 3D Киреевский ГДК
10:50 3D Синема Стар
11:10 Киносити
11:30 3D Химик (Ефремов)
11:55 3D Иллизиум (Новомосковск)
12:10 3D Алмаз Синема
12:20 Синема Стар
12:30 3D Киносити
13:30 3D Химик (Ефремов)
13:30 Киносити
14:00 3D Азот (Новомосковск)
14:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:20 Алмаз Синема
14:25 3D Победа (Новомосковск)
14:50 3D Киносити
15:05 Иллизиум (Новомосковск)
15:20 3D Синема Стар
15:30 3D Химик (Ефремов)
15:50 Киносити
16:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
16:20 3D Азимут (Богородицк)
16:20 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:20 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
16:30 3D Алмаз Синема
16:40 Синема Стар
17:10 3D Стрела (Дубна)
17:10 3D Киреевский ГДК
17:10 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
17:10 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:10 3D Киносити
17:30 3D Химик (Ефремов)
17:50 3D Азот (Новомосковск)
18:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:10 Киносити
18:15 3D Победа (Новомосковск)
18:35 Алмаз Синема
19:30 3D Химик (Ефремов)
19:30 3D Киносити
19:45 3D Азот (Новомосковск)
19:50 3D Синема Стар
20:10 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:10 3D Азимут (Богородицк)
20:10 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
20:10 3D Победа (Новомосковск)
20:15 3D Иллизиум (Новомосковск)
20:30 Киносити
20:45 3D Алмаз Синема
21:00 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
21:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:00 3D Стрела (Дубна)
21:00 3D Киреевский ГДК
21:30 3D Химик (Ефремов)
21:50 3D Киносити
22:20 Иллизиум (Новомосковск)
22:50 Киносити
22:55 Алмаз Синема
00:10 3D Киносити
00:20 3D Синема Стар
02:05 Киносити
16 апреля, понедельник
09:30 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Стрела (Дубна)
10:00 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:00 3D Киреевский ГДК
10:10 3D Киносити
10:50 3D Синема Стар
11:10 Киносити
11:30 3D Химик (Ефремов)
12:10 3D Алмаз Синема
12:20 Синема Стар
12:30 3D Киносити
13:30 3D Химик (Ефремов)
13:30 Киносити
14:00 3D Азот (Новомосковск)
14:20 Алмаз Синема
14:25 3D Победа (Новомосковск)
14:50 3D Киносити
15:20 3D Синема Стар
15:30 3D Химик (Ефремов)
15:50 Киносити
16:20 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:20 3D Киреевский ГДК
16:20 3D Стрела (Дубна)
16:20 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
16:30 3D Алмаз Синема
16:40 Синема Стар
17:10 3D Киносити
17:30 3D Химик (Ефремов)
17:50 3D Азот (Новомосковск)
18:10 Киносити
18:15 3D Победа (Новомосковск)
18:35 Алмаз Синема
19:30 3D Киносити
19:30 3D Химик (Ефремов)
19:45 3D Азот (Новомосковск)
19:50 3D Синема Стар
20:10 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:10 3D Киреевский ГДК
20:10 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
20:10 3D Стрела (Дубна)
20:10 3D Победа (Новомосковск)
20:30 Киносити
20:45 3D Алмаз Синема
21:30 3D Химик (Ефремов)
21:50 3D Киносити
22:50 Киносити
22:55 Алмаз Синема
00:10 3D Киносити
17 апреля, вторник
09:30 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Стрела (Дубна)
10:00 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:00 3D Киреевский ГДК
10:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
10:10 3D Киносити
10:50 3D Синема Стар
11:10 Киносити
11:30 3D Химик (Ефремов)
12:10 3D Алмаз Синема
12:20 Синема Стар
12:30 3D Киносити
13:30 3D Химик (Ефремов)
13:30 Киносити
14:00 3D Азот (Новомосковск)
14:20 Алмаз Синема
14:25 3D Победа (Новомосковск)
14:50 3D Киносити
15:20 3D Синема Стар
15:30 3D Химик (Ефремов)
15:50 Киносити
16:20 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:20 3D Киреевский ГДК
16:20 3D Стрела (Дубна)
16:20 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
16:20 3D Азимут (Богородицк)
16:20 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
16:20 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:30 3D Алмаз Синема
16:40 Синема Стар
17:10 3D Киносити
17:30 3D Химик (Ефремов)
17:50 3D Азот (Новомосковск)
18:10 Киносити
18:15 3D Победа (Новомосковск)
18:35 Алмаз Синема
19:30 3D Химик (Ефремов)
19:30 3D Киносити
19:45 3D Азот (Новомосковск)
19:50 3D Синема Стар
20:10 3D Киреевский ГДК
20:10 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:10 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
20:10 3D Стрела (Дубна)
20:10 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
20:10 3D Азимут (Богородицк)
20:10 3D Победа (Новомосковск)
20:10 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:30 Киносити
20:45 3D Алмаз Синема
21:30 3D Химик (Ефремов)
21:50 3D Киносити
22:50 Киносити
22:55 Алмаз Синема
00:10 3D Киносити
18 апреля, среда
09:30 3D Химик (Ефремов)
10:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 3D Стрела (Дубна)
10:00 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
10:00 3D Киреевский ГДК
10:10 3D Киносити
10:50 3D Синема Стар
11:10 Киносити
11:30 3D Химик (Ефремов)
12:10 3D Алмаз Синема
12:20 Синема Стар
12:30 3D Киносити
13:30 3D Химик (Ефремов)
13:30 Киносити
14:00 3D Азот (Новомосковск)
14:20 Алмаз Синема
14:25 3D Победа (Новомосковск)
14:50 3D Киносити
15:20 3D Синема Стар
15:30 3D Химик (Ефремов)
15:50 Киносити
16:20 3D Азимут (Богородицк)
16:20 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:20 3D Киреевский ГДК
16:20 3D Стрела (Дубна)
16:20 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
16:20 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:20 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
16:30 3D Алмаз Синема
16:40 Синема Стар
17:10 3D Киносити
17:30 3D Химик (Ефремов)
17:50 3D Азот (Новомосковск)
18:10 Киносити
18:15 3D Победа (Новомосковск)
18:35 Алмаз Синема
19:30 3D Химик (Ефремов)
19:30 3D Киносити
19:45 3D Азот (Новомосковск)
19:50 3D Синема Стар
20:10 3D Киреевский ГДК
20:10 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:10 3D Азимут (Богородицк)
20:10 3D Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
20:10 3D Стрела (Дубна)
20:10 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:10 3D Победа (Новомосковск)
20:10 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
20:30 Киносити
20:45 3D Алмаз Синема
21:30 3D Химик (Ефремов)
21:50 3D Киносити
22:50 Киносити
22:55 Алмаз Синема
00:10 3D Киносити
19 апреля, четверг
00:10 3D Киносити
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