Певец Михаил Бублик: «Сегодня в музыке победил секс»

Фото Алексея Пирязева

Артист собрал на концерте в Туле полный зал. А поклонницы предложили ему руку и сердце.

Михаил Бублик — известный певец, неоднократный лауреат премии «Шансон года», автор 4 альбомов, записанных с 2012 по 2016 год. К популярности артиста приложила руку Алла Пугачева, которая в своих программах на «Радио Алла» часто ставила в эфир песни Бублика и хорошо отзывалась о его творчестве:

«Вот понравился мне мужик… В самой коротенькой песне чувствуется и характер, и мощь, и степень таланта. Меня зацепило это сразу».

Отправляясь на концерт Михаила Бублика, мы готовились к вечеру шансона, а в зале ожидали увидеть людей преимущественно элегантного возраста. Но, на удивление, фойе ГКЗ заполнили 20−30-летние, причем девушек и мужчин было примерно поровну. Многие зрители приехали на концерт из Москвы, Орла, Рязани. А сам артист удивил еще больше: оказалось, он и не шансонье вовсе — в его музыке больше рока, чем шансона, и никакого «блатного» налета.

Зрители, с которыми мы говорили до концерта, в один голос утверждали: Бублик просто покоряет своей энергетикой. Не обманули: артист на самом деле невероятно обаятелен — ямочки на щеках, совершенно обезоруживающая улыбка, милый южный акцент в разговоре. Михаил много общался с залом, в том числе рассказал, почему на концерты чаще всего ходят женщины:

- Пока мужчин мотает между инфарктом и бутылкой, женщина успевает помолодеть, неожиданно выйти замуж и начать новую жизнь. У нее всегда есть надежда на любовь, несмотря на унылый опыт и жестокость жизни. В любовь она верит всегда. Благодаря этой любви я и стою на сцене — благодаря нашим непотопляемым женщинам. Кстати, недавно в Москве меня подвозила таксистка, и оказалось, что ее зовут Любовь…

После этой сентиментальной истории было несколько других, было много хороших песен, а в перерыве, когда музыканты ушли отдохнуть, Михаил начал отвечать на записки из зала. И среди них вдруг оказалось послание:

«Выходи за меня. Любовь».

Во время концерта поклонники шли к сцене потоком — несли цветы и тульские пряники, которым Бублик особенно радовался. Одна из зрительных подарила певцу целую композицию с пряниками и сувенирным тульским самоваром, еще одна — букет из клубники.

Одна из известных песен Бублика — дуэт с Еленой Ваенгой «Что мы наделали». Ее артист оставил на конец программы и, к восторгу зрителей, вышел с ней в зал.

- Я впервые выступаю в Туле и в новых городах всегда хочу познакомиться со зрителями. Поэтому пишите мне записки! — попросил Михаил. Ответы на вопросы зрителей и корреспондентов Myslo.ru — в нашем материале.

— Михаил, ведь Ваша музыка — это совсем не шансон! Кто вводит людей в заблуждение?

- Я уже давно перестал это анализировать: мне не важно, как это называется, — важно, как отзывается. Я себя ни к какому жанру не отношу. Мне кажется, сегодня вообще всё смешалось, и есть только два жанра: музыка, которая нравится и которая не нравится.

— Кто помог пробиться на радио и в телеэфиры?

- Был у нас один замес с Аллой Борисовной (смеется). Он поставила у себя на радио мои песни, а я поймал этот попутный ветер и до сих пор плыву.

- У Вас очень проникновенные песни. Вы прожили все, о чем поете?

- Да, я написал все это сам. Есть такие состояния у человека, которые потом вырисовываются в слова. Но каким образом это происходит, для меня пока необъяснимо. Творчество, вдохновение очень пугливо, оно не хочет, чтобы его понимали. Это абсолютно иррациональный процесс, законы которого нам пока не дано понять. Самое главное для творческого человека — некоторое пребывание в одиночестве и смена картинки.

- Вы куда для этого отправляетесь?

- Я много путешествую в поиске таких мест. Оочень люблю норвежскую природу, Подмосковье, люблю просто ехать на машине куда-то. Люблю Испанию, причем туристическую Марбелью. Горы — они дарят мне какие-то необыкновенные ощущения. В Норвегии в горах есть места, которые не дают мне покоя.

Море мне таких эмоций не дарит — я на нем вырос, для меня это очень банальная вещь. Как картина, которая висит у тебя дома и ты на нее давно забил.

- В Ваших песнях — красивая гармония, душевные тексты…

- Вы знаете, у меня есть такое личное наблюдение. Музыка состоит из мелодии, гармонии, поэзии и ритма: текст отвечает за интеллект, мелодия — за душу, а ритм — за секс. И мне кажется, сегодня в музыке победил секс. К сожалению. Но к счастью, на мои концерты приходят люди, которым еще важны душа и интеллект.

- Как Вам живется в российском шоу-бизнесе?

- Так себе (смеется). Я в нем особенно не живу. Для меня самое важное — встреча со зрителем, а что там у других происходит, кто кого поцеловал или бросил, — я не интересуюсь.

- Ваша песня с Еленой Ваенгой — пока единственный Ваш дуэт? С кем еще хотели бы спеть?

- Единственный, и он сложился совершенно случайно. У меня никогда не было желания петь дуэтом, потому что это такое смешение энергетики… Можно спеть с хорошим другом за столом на кухне, и в этом будет правда. А вся эта подготовка, согласование песни, изменения в тексте — это не созидательная история. Дуэт должен рождаться глаза в глаза, а в идеале он должен быть и создан вместе. Это очень интимная штука.

- Вы используете современные каналы продвижения — Инстаграм, Youtube?

- К сожалению, не успеваю этим заняться, что очень печально. Сегодня интернет — главный инструмент для артиста и для любого человека, который может создавать качественный контент. Любой может стать звездой, возможности огромны. Но это серьезная история, которой нужно заниматься. Мне пока не встретился человек, который взял бы эту ношу на себя.

- Сейчас по ТВ идет музыкальный проект, который «создает новый шоу-бизнес». А Вы себя к какому относите — к новому или старому?

- Я бы не воспринимал всерьез то, что говорят по телевидению. Новый шоу-бизнес не нужно создавать, люди создают его сами: достаточно поставить айфон напротив себя и снять интересное видео. Право голоса есть у всех.

- Что вы думаете о сегодняшней популярности рэп-культуры?

- Безусловно, это главная музыка страны. Эстрадную музыку сложно наполнить смыслом: в ней применяются очень жесткие стихотворные конструкции, в которых, если ты не Бродский, очень мало чего можно сказать. Еще сложнее хорошо положить поэтическую мысль на мелодию. А в рэпе нет жестких рамок, он дает возможность высказаться иначе, вложить в текст больше смысла.

Там много шлака, но у некоторых поэтов есть очень крепкие тексты. Это современные маяковские и есенины.

- Есть ли у Вас талисман или ритуал перед выходом на сцену?

- Я арелигиозный человек, в ритуалы не верю. Но знаю, что во что-то верить нужно. У меня на теле висит крест, это моя личная история, которая не имеет отношения к церкви. Это и есть мой талисман.

- Вы счастливый человек?

- Счастье, как мне кажется, — это такая же мышца, как бицепс или трицепс. Это наше внутреннее ощущение, которое можно в себе воспитать, если будет независимо от обстоятельств видеть во всем прекрасное. Счастливым быть трудно, но возможно. И я стараюсь воспитывать это в себе.

- На концерте Вы рассказали историю, когда Ваши зрители писали на билетах свои мечты и прятали в книги. А если Вы сейчас будете писать такую записку, чего себе пожелаете лет через 10?

- Мне кажется, я ее уже написал, но забыл, о чем… И так же было в прошлый раз — я уже забыл о той записке, но сбылось все, вплоть до марки автомобиля. Вообще мечтать очень полезно: если мы формулируем в голове то, что хотим, мы подсознательно понимаем, куда двигаться. Нельзя жить без цели, это и есть смысл жизни.

И вообще это неплохой спорт — достижение нового.

- А у вас какая цель?

- У меня их много. Главная — научиться быть счастливым. Натренировать эту мышцу.

Глас народа

Евгения Миронова:

- Впервые услышала Михаила Бублика чисто случайно: бабушка на Новый год смотрела «Голубой огонек», где он пел потрясающую песню «Да будет светло», и с тех пор я просто люблю его. Сейчас больше всего нравится песня «Маяк» — прекрасная композиция из нового альбома. У него невероятная энергетика, совершенно удивительные тексты и прекрасная музыка. Я уже не первый раз на его концерте, сегодня приехала к вам из Москвы специально для того, чтобы в очередной раз посмотреть на своего кумира.

Кирилл Рябцев с женой Светланой:

- Мы второй раз на концерте Михаила Бублика, первый раз слушали его в Москве, а на этот концерт жена подарила билеты. Песни Михаила нравились давно, но особенно он нас зацепил на проекте «Битва хоров». У него потрясающая энергетика! Из любимых песен — «40 тысяч верст».

Вячеслав Щербаков с супругой Ириной:

- Михаил — очень веселый, душевный, открытый и простой парень, не выпендрежник. Скромно ведет себя на сцене, мне жжется, иногда он даже стесняется, и это подкупает. Нравятся многие его песни, у меня есть все альбомы артиста, а сейчас купил еще и новый, последний.

Григорий Самойлов (на фото справа) с друзьями Геннадием Осташевым, Дмитрием Рыбиным и Юрием Кравченко:

- Я работаю ведущим на радио «Шансон» — здесь впервые и услышал песни Михаила Бублика. Они очень разнообразные по тематике и настроению, не надоедают. В последнее время Михаил ярко о себе заявил, в том числе в различных телепроектах, и показалось интересным послушать его вживую. В Тулу он приехал впервые, и вокруг этого концерта, а также розыгрыша билетов у нас в эфире был большой ажиотаж. Я считаю, это событие для города.

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