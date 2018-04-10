Белое каление

Оригинальный проект подготовлен совместно с Западным окружным казачьим обществом Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско».



Фестиваль предоставляет уникальную возможность приобщиться к кузнечному ремеслу, поскольку кузнецы всегда особо почитались казаками. Гости смогут принять участие в мастер-шоу по изготовлению пики, являющейся одним из главных предметов боевого вооружения казака. Неслучайно в старину говорили, что «казак с пикой в бою семерых стоит».



Участники праздника смогут узнать о «казачьем варе», увидеть фланкировку клинковым оружием, спарринг, послушать традиционные казачьи песни, познакомиться с предметами, раскрывающими особенности казачьей культуры.

Каждый сможет продемонстрировать свою силу и умение в различных конкурсах.



Гостей встречаем с чаем и сладостями.

Вход свободный.