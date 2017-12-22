На что готова женщина ради любви? Да на всё! Страсть, нежность, коварство, обман — все средства хороши, чтобы заполучить любимого. Обо всем этом (и кое-о-чём ещё) вам расскажут с присущим им юмором любимые артисты.

Изящные декорации, роскошные костюмы и блестящее актерское исполнение — это спектакль «Особенности национальной женитьбы»!

В спектакле заняты: Анастасия Задорожная, Вадим Андреев/ Владимир Долинский, Кирилл Гребенщиков/Дмитрий Исаев, Татьяна Лютаева, Елена Катышева/ Дарья Гончарова, Петр Белышков.