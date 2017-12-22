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Особенности национальной женитьбы

Особенности национальной женитьбы

На что готова женщина ради любви? Да на всё! Страсть, нежность, коварство, обман — все средства хороши, чтобы заполучить любимого. Обо всем этом (и кое-о-чём ещё) вам расскажут с присущим им юмором любимые артисты.

Изящные декорации, роскошные костюмы и блестящее актерское исполнение — это спектакль «Особенности национальной женитьбы»!

В спектакле заняты: Анастасия Задорожная, Вадим Андреев/ Владимир Долинский, Кирилл Гребенщиков/Дмитрий Исаев, Татьяна Лютаева, Елена Катышева/ Дарья Гончарова, Петр Белышков.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
15 апреля 2018, воскресенье
17:00
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