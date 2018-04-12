ТРЦ «Макси» вернул тулякам 250 000 рублей за покупки

Обновить гардероб, купить подарки, затеять ремонт или сходить за продуктами. С ТРЦ «Макси» возможно все – даже вернуть деньги за покупки.

И это не просто красивые слова. Масштабная акция «Вернем деньги за покупку!» стартовала 1 марта и продлится до 28 апреля. В рамках акции каждую неделю ТРЦ «Макси» возвращает тулякам по 50 000 рублей.

На сегодняшний день покупатели ТРЦ «Макси» получили уже 250 тысяч рублей. Впереди еще три недели акции, а значит самое время участвовать!

Уже более 50 человек вернули себе потраченные суммы:

На фото Роман Ефимов

– В «Макси» часто приезжаю – удобно расположен, всегда все есть, и выбор большой. В тот раз продукты покупал, решил испытать удачу, и вот Фортуна улыбнулась мне, – говорит Роман Ефимов.

На фото Екатерина Акимцева

– Покупали мужу ботинки, и именно этот чек оказался счастливым, – говорит Екатерина Акимцева. – А вообще часто в детские магазины приходим. Здесь удобно и малышам, и взрослым. Есть детские зоны, где сын может поиграть, а мы с мужем спокойно походить по магазинам. Всем желаю: верьте в удачу, и все будет!

Кстати, есть даже счастливчики, которые за эти полтора месяца дважды получили потраченные суммы.

Хотите тоже вернуть деньги за покупку? Тогда участвуйте! Сделать это очень просто: с понедельника по пятницу совершить в торгово-развлекательном центре «Макси» единовременную покупку на сумму от 1500 рублей, получить кассовый чек, зарегистрировать его на стойке информации (обязательно надо успеть это сделать до выходных) и опустить купон в лототрон. Чек и вторую часть купона надо сохранить до дня розыгрыша. Далее нужно просто прийти в ближайшую субботу в 13.00 на розыгрыш и верить в удачу.

Стойка регистрации чеков расположена в большом атриуме напротив сцены. Режим работы стойки: 10.00-21.00 с понедельника по пятницу.

Ограничений по количеству чеков, участвующих в розыгрыше, нет. Совершили несколько покупок на сумму не менее 1500 рублей? Регистрируйте все чеки, опускайте в лототрон купоны и увеличивайте свои шансы на победу. При этом количество попыток не ограничено – участвовать можно каждую неделю.

Шансы у всех равны, а значит, следующий раз повезти может именно вам. Условие одно: в розыгрыше участвуют только чеки за покупки, совершенные на текущей неделе.

Число победителей от недели к неделе варьируется и зависит от сумм в чеках победителей: если потраченная сумма менее 10 тысяч рублей, то она возвращается победителю полностью. Если же больше, то выдаются только десять тысяч – это лимит, определенный организаторами акции. Все подробности акции можно уточнить либо на стойке информации в ТРЦ «Макси», либо на сайте www.tula.maxi-shopping.ru.

Каждый розыгрыш проводится до тех пор, пока весь недельный призовой фонд в 50 000 рублей не будет разыгран полностью.

Забрать приз победители могут в ближайший после розыгрыша понедельник: нужно прийти в администрацию ТРЦ «Макси» с паспортом и предъявить чек и купон. Деньги победителям выдаются наличными в этот же день. И можно начинать их снова тратить, чтобы опять испытать удачу.