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ТРЦ «Макси» вернул тулякам 250 000 рублей за покупки

Партнерский материал

ТРЦ «Макси» вернул тулякам 250 000 рублей за покупки

Обновить гардероб, купить подарки, затеять ремонт или сходить за продуктами. С ТРЦ «Макси» возможно все – даже вернуть деньги за покупки. 

И это не просто красивые слова.  Масштабная акция «Вернем деньги за покупку!» стартовала 1 марта и продлится  до 28 апреля.  В рамках акции каждую неделю ТРЦ «Макси» возвращает тулякам по 50 000 рублей. 
 
На сегодняшний день покупатели ТРЦ «Макси» получили уже 250 тысяч рублей. Впереди еще три недели акции, а значит самое время участвовать! 
 
Уже более 50 человек вернули себе потраченные суммы:
 
На фото Роман Ефимов
– В «Макси» часто приезжаю – удобно расположен, всегда все есть, и выбор большой. В тот раз продукты покупал, решил испытать удачу, и вот Фортуна улыбнулась мне, – говорит Роман Ефимов.
 
На фото Екатерина Акимцева
– Покупали мужу ботинки, и именно этот чек оказался счастливым, – говорит Екатерина Акимцева. – А вообще часто в детские магазины приходим. Здесь удобно и малышам, и взрослым. Есть детские зоны, где сын может поиграть, а мы с мужем спокойно походить по магазинам. Всем желаю: верьте в удачу, и все будет! 
 
Кстати, есть даже счастливчики, которые за эти полтора месяца дважды получили потраченные суммы.
 
 
Хотите тоже вернуть деньги за покупку? Тогда участвуйте! Сделать это очень просто: с понедельника по пятницу совершить в торгово-развлекательном центре «Макси» единовременную покупку на сумму от 1500 рублей, получить кассовый чек, зарегистрировать его на стойке информации (обязательно надо успеть это сделать до выходных) и опустить купон в лототрон. Чек и вторую часть купона надо сохранить до дня розыгрыша. Далее нужно просто прийти в ближайшую субботу в 13.00 на розыгрыш и верить в удачу. 
 
Стойка регистрации чеков расположена в большом атриуме напротив сцены. Режим работы стойки: 10.00-21.00 с понедельника по пятницу. 
 
Ограничений по количеству чеков, участвующих в розыгрыше, нет. Совершили несколько покупок на сумму не менее 1500 рублей? Регистрируйте все чеки, опускайте в лототрон купоны и увеличивайте свои шансы на победу. При этом количество попыток не ограничено – участвовать можно каждую неделю.
 
Шансы у всех равны, а значит, следующий раз повезти может именно вам. Условие одно: в розыгрыше участвуют только чеки за покупки, совершенные на текущей неделе. 
 
Число победителей от недели к неделе варьируется и зависит от сумм в чеках победителей: если потраченная сумма менее 10 тысяч рублей, то она возвращается победителю полностью. Если же больше, то выдаются только десять тысяч – это лимит, определенный организаторами акции. Все подробности акции можно уточнить либо  на стойке информации в ТРЦ «Макси», либо на сайте www.tula.maxi-shopping.ru. 
 
 
Каждый розыгрыш проводится до тех пор, пока весь недельный призовой фонд в 50 000 рублей не будет разыгран полностью.
 
Забрать приз победители могут в ближайший после розыгрыша понедельник: нужно прийти в администрацию ТРЦ «Макси» с паспортом и предъявить чек и купон. Деньги победителям выдаются наличными в этот же день. И можно начинать их снова тратить, чтобы опять испытать удачу.
 
Кстати, в группе «Макси Тула» «ВКонтакте» проводится еще больше розыгрышей. Поэтому вступайте в группу и следите за обновлениями.
ТРЦ «Макси»

 

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 11:22 0
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