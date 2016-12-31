Выборы-2016
Цыганский бунт или строительство Суворовского училища? Блоха-киборг или азбука в кремле? Парковки или двухстороннее движение? Подводим итоги года!
В канун Нового года мы по традиции предлагаем вам провести всенародные «Выборы» на Myslo. Мы тут не губернатора выбираем и не депутатов каких. Это голосование ни на что не повлияет, просто это забавно – вспомнить все события уходящего года, а заодно и выбрать то, что запомнилось больше всего лично вам!
Как принять участие в «Выборах» от Myslo? Наведите на розовую точку между номинантами и во всплывающем окошке проголосуйте за понравившийся вариант. Голосование продлится до 10 января 2017 года. В каждой из номинаций можно проголосовать только один раз.
|Суворовское училище
|Платоновский парк
|Закон "о шлепках"
|Туляки в "Стоп-хаме"
|Учитель-матерщинница
|Школьное питание
|Убытки от платных парковок
|Двухстороннее движение в Пролетарке
|Плехановский скандал
|Самосуд над педофилом
|Бессмертный полк
|500 кг жареной картошки
|Театральный дворик
|Дикая мята
|Рисунки для рожениц
|Память от "Магаззино"
|Косогорский убийца Шералиев
|Врач ЦРД Сундеева
|Черметовский мост
|Спорткомплекс "Кировец"
|Руслан Богомолов спел с Наргиз
|Соня Фисенко на детском "Евровидении"
|Полиция спела гимн жестами
|Хоровой флешмоб
|"Школодром" от "Слободы"
|"Автострада"
|Путин в Туле
|Министр культуры Мединский
|Советский магазин "Нива"
|"Лакмин"
|Похищение владельца "Спара"
|Развод конных караулов на площади Ленина
|Максим Семиохин
|Элитный сутенер
|Бойцовский клуб "Хулиган"
|Детский технопарк "Кванториум"
|"Шорты"
|"Улыбнись, Россия!"
|Новая "Анна Каренина" в Богородицке
|"Следствие вели" с Леонидом Каневским
|"Мисс Тула"
|"Мама года"
|Новые номера маршруток
|Двойные квитанции за ЖКХ
|Блоха-киборг
|Азбука