Выборы-2016

В канун Нового года мы по традиции предлагаем вам провести всенародные «Выборы» на Myslo. Мы тут не губернатора выбираем и не депутатов каких. Это голосование ни на что не повлияет, просто это забавно – вспомнить все события уходящего года, а заодно и выбрать то, что запомнилось больше всего лично вам!

Руководство к действию

Как принять участие в «Выборах» от Myslo? Наведите на розовую точку между номинантами и во всплывающем окошке проголосуйте за понравившийся вариант. Голосование продлится до 10 января 2017 года. В каждой из номинаций можно проголосовать только один раз.