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Выборы-2016

Выборы-2016

Цыганский бунт или строительство Суворовского училища? Блоха-киборг или азбука в кремле? Парковки или двухстороннее движение? Подводим итоги года!

В канун Нового года мы по традиции предлагаем вам провести всенародные «Выборы» на Myslo. Мы тут не губернатора выбираем и не депутатов каких. Это голосование ни на что не повлияет, просто это забавно – вспомнить все события уходящего года, а заодно и выбрать то, что запомнилось больше всего лично вам!

Руководство к действию

Как принять участие в «Выборах» от Myslo? Наведите на розовую точку между номинантами и во всплывающем окошке проголосуйте за понравившийся вариант. Голосование продлится до 10 января 2017 года. В каждой из номинаций можно проголосовать только один раз.

 

 

Суворовское училище Платоновский парк

 

 

Закон "о шлепках" Туляки в "Стоп-хаме"

 

 

Учитель-матерщинница Школьное питание

 

 

Убытки от платных парковок Двухстороннее движение в Пролетарке

 

 

Плехановский скандал Самосуд над педофилом

 

 

Бессмертный полк 500 кг жареной картошки

 

 

Театральный дворик Дикая мята

 

 

Рисунки для рожениц Память от "Магаззино"

 

 

Косогорский убийца Шералиев Врач ЦРД Сундеева

 

 

Черметовский мост Спорткомплекс "Кировец"

 

 

Руслан Богомолов спел с Наргиз Соня Фисенко на детском "Евровидении"

 

 

Полиция спела гимн жестами Хоровой флешмоб

 

 

"Школодром" от "Слободы" "Автострада"

 

 

Путин в Туле Министр культуры Мединский

 

 

Советский магазин "Нива" "Лакмин"

 

 

Похищение владельца "Спара" Развод конных караулов на площади Ленина

 

 

Максим Семиохин Элитный сутенер

 

 

Бойцовский клуб "Хулиган" Детский технопарк "Кванториум"

 

 

"Шорты" "Улыбнись, Россия!"

 

 

Новая "Анна Каренина" в Богородицке "Следствие вели" с Леонидом Каневским

 

 

"Мисс Тула" "Мама года"

 

 

Новые номера маршруток Двойные квитанции за ЖКХ

 

 

Блоха-киборг Азбука

 

 

Сюжет: Новогодние каникулы-2017
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