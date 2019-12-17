Сказки Нарнии, северные олени и космическое путешествие: обзор новогодних ёлок для детей

Рассказываем, куда сходить с детьми на новогодние мероприятия в Туле.

Как показывается практика, билеты на новогодние спектакли раскупаются еще в начале декабря, так что советуем не тянуть с покупкой, а скорее выбирать себе вариант по душе и отправлять свое чадо за новогодним настроением и подарками.

Когда: 26 декабря и 3 января в 18.00, 27, 29−30 декабря, 2, 4−5,7 января в 15.30

Где: Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля

Цена: 300 р.

Поздравление Деда Мороза: нет

Юных гостей от 2 до 8 лет ждет шоу ростовых кукол с участием фокусника. По сюжету Дед Мороз помогает обратившемуся к нему фокуснику отыскать пропавшую шляпу. Во время поисков Дед Мороз со Снегурочкой создают свою шляпу — для исполнения желаний! В лесу узнали про новый волшебный предмет и, пока хозяев не было дома, поспешили ей воспользоваться…

Но шляпа была с характером и по-разному реагировала на лесных обитателей. Исполняя желание мышки, шляпа вернула всех гостей, Дед Мороза и Снегурочку, и праздник продолжился у новогодней елочки.

Когда: 28 декабря в 15.30

Где: Тульский Кремль, музей, Тула, Кремль

Цена: 200 р.

Поздравление Деда Мороза: нет

Музыкальную сказку по мотивам произведения «Питер Пэн» готовит для юных туляков филармонический симфонический оркестр.

По сюжету сказки маленький озорник Питер Пэн ни за что не желает взрослеть. Вместе с такими же мальчишками он поселился в волшебной стране Нетландии, где все остаются детьми. В этой стране живут феи, туземцы и страшные пираты во главе с капитаном Крюком. Наша музыкальная история о девочке Венди и её братьях, улетевших в эту страну вместе с Питером Пэном, полна опасных приключений. Чтобы подружиться с вечно юным сорванцом нашим зрителям придется научиться летать.

Когда: 6 января в 15.30

Где: Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля

Цена: 200 р.

Поздравление Деда Мороза: нет

Ансамбль «Услада» приготовил рождественскую сказку для детей. Под Рождественской звездой, в сопровождении традиционных песнопений и ярких образов песочного шоу зрители нашей перелистают страницы истории рождения Христа, вспомнят, почему наряжается ёлка, совершат путешествие по старинным зимним праздникам.

Когда: 22 декабря в 11.00 и 14.00

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского , Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 300 р.

Поздравление Деда Мороза: есть

Ансамбль «Услада» готовит для детей новогоднюю музыкальную сказку «Три желания». Сказка научит детей одной важной истине — надо быть осторожнее со своими желаниями. Действие сказки происходит в селе Небывальском Незнамовского уезда. Жила-была девица и подарили ей за ее доброту одну чудесную вещицу. Ну с таким-то подарком только во дворец к государю-императору! А у царя дочка-красавица просто загляденье, но такого капризного и высокомерного нрава, что все женихи от нее разбежались. И она, конечно, требует чтобы чудесная вещица исполняла ее желания. И такого она понапридумывала, что ни в сказке сказать, ни пером описать… Потом конечно поняла, что с желаниями нужно быть поосторожнее, а то ведь они могут и сбыться!

В фойе перед спектаклем детей ждет игровая интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Когда: 2 января в 10.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Цена: ребенок+ взрослый — 400 р.

Поздравление Деда Мороза: есть

В «Октаве» покажут детский новогодний спектакль от независимой театральной компании «Барабан». Знакомая и любимая история финской писательницы Туве Янсон о том что неизвестное нам часто кажется пугающим, но стоит только отважишься, подойти поближе и ты откроешь удивительный, чудесный мир. Малыш Муми-тролль проснулся зимой, и заснуть уже больше не мог. Мы расскажем о том, как блестит лёд, как фонарик сделанный из снежков, сияет в ночи и согревает. Мы расскажем о вечном костре, о таинственном зимнем мире. Это фантазия, на которую нас вдохновили истории о Муми-троллях и других существах Муми-вселенной, так похожих на нас самих. Василиса Прекрасная Когда: 8 января в 12.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 500−1200 р., дети до 4-х лет проходят по одному билету со взрослыми без предоставления отдельного места.

Поздравление Деда Мороза: нет Персонажи из разных народных сказок, которые никогда не встречались раньше, объединятся в одном сказочном необыкновенном приключении. Юных гостей ждут любимые герои русских сказок: Баба Яга, Леший, Кот-Баюн, Кощей Бессмертный и Змей Горыныч, Иван-Солдат и Василиса Прекрасная. Кто похитил Новый год Когда: 8 января в 12.00

Где: Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ), Тула, улица Демонстрации, 134

Цена: 600−1000 р.

Поздравление Деда Мороза: есть В Тульском областном центре молодежи пройдет детский спектакль с ростовыми куклами. Интерактивную постановку про лесных зверюшек представит московский театр «Сказ».



Сюжет у сказки тоже необычный: Дед Мороз получает от ребят письма и готовит подарки в своём сказочном тереме. А где-то в лесной чаще голодный Волк и хитрая Лиса придумывают коварный план, в результате которого Новый год никогда не придет в сказочный лес. Веселые Зайчата, подружки-снежинки и могучий Медведь — все они помогают спасти новогоднее чудо и, конечно же, с помощью активных ребят-зрителей — в конце все будет хорошо и очень весело! После спектакля гостей ждет розыгрыш подарков (телефоны, планшеты, игрушки, сладости) и интермедия вокруг елки в фойе 15−20 минут. Сказки Нарнии Когда: 3 января в 15.00

Где: Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)

Тула, улица Демонстрации, 134

Цена: 600−1200 р.

Поздравление Деда Мороза: есть



Юных гостей ждет увлекательное музыкальное представление по мотивам книг Клайва С. Льюиса. По сюжету главные герои нечаянно находят в платяном шкафу дверь в сказочную страну. Четверо детей — два брата и две сестры из семьи Пэвенси отправляются в Сказочную Нарнию, которую захватила Белая Колдунья. Люси, Эдмунду, Сьюзен и Питеру придется вступить в борьбу со злой Королевой с помощью новых лесных сказочных друзей одержать победу и стать истинными Королями и Королевами Нарнии! Артисты спектакля исполняют все номера в живую. Также в программе аквагрим, дискотека с Дедом Морозом возле елки и многое другое… Волшебник изумрудного города Когда: 2 января в 11.30

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 600−1500 р.

Поздравление Деда Мороза: есть Увлекательное путешествие вместе с храброй девочкой Дороти в Изумрудный город начнется в фойе второго этажа с интермедии у Новогодней Елки и встречи с Дедом Морозом. Главные герои — Дороти, Тотошка, Железный Дровосек и Соломенное Чучело знакомы и взрослым и детям. Посмотреть мюзикл стоит хотя бы потому, что его привозит знаменитый театр Наталии Сац, который прозвали «восьмым чудом света» за красивые декорации, умопомрачительные костюмы и яркую актерскую игру. Черная курица и Подземное королевство Когда: 29 декабря в 11.00

Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 300 р.

Поздравление Деда Мороза: есть Артисты Детской филармонии готовят новогодний спектакль для детей по мотивам сказки «Чёрная курица». Сюжет рассказывает о мальчике Алеше, которому одиноко в большом взрослом мире и он отправляется в путешествие под землю. Кажется, что во сне все ненастоящее, но мальчик совершает настоящие благородные поступки, обретает настоящего друга, совершает настоящее предательство и испытывает настоящее раскаяние. В фойе перед спектаклем детей ждет игровая интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Новогоднее Шар Шоу Когда: 27 декабря в 12.00

Где: Мировой, продюсерский центр, Тула, ул. Металлургов, д. 55-a

Цена: 300 р.

Поздравление Деда Мороза: есть В продюсерском центре «Мировой» малышей от 3-х лет ждет интересная программа: дискотека с Дедом Морозом,

аниматоры и викторины,

караоке-конкурс,

фотосессия с воздушными елками

фейерверк из шаров На входе все гости получат подарок — призы-светяшки. Три кота. С новым годом Когда: 4 января в 12.00

Где: Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ), Тула, улица Демонстрации, 134

Цена: 450−1400 р.

Поздравление Деда Мороза: нет В Тульском областном центре молодежи юным гостям покажут уникальный интерактивный спектакль с любимыми героями из мультфильма «Три кота». По сюжету Карамелька, Коржик и Компот готовят родителям самый лучший подарок к Новому году, а зрители будут им в этом помогать. Во время спектакля дети вместе с героями разучат веселый новогодний танец, споют песенку и будут много веселиться. А еще на сцене будет установлена новогодняя ёлка, которая дополнит атмосферу настоящего праздника. Звёздный дозор богатырского шлема Когда:

20−22 декабря, 28−29 декабря 12.00 и 16.00

23−27 декабря, 16.00 и 18.30

Где: Музей оружия, здание-шлем

Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день — последний понедельник каждого месяца)

Цена: 600 р.

Поздравление Деда Мороза: нет В декабре здание-шлем Тульского музея оружия превратится в космическую станцию. Юные гости станут участниками космического путешествия, откроют для себя неизведанный мир новых таинственных планет. Их спутниками будут героические летчики-космонавты, всезнающие роботы и удивительные сказочные герои. Новогодний бал-маскарад в Ясной Поляне Когда: 29 декабря в 12.00, 15.00

Где: Дом культуры «Ясной Поляны», деревня Ясная Поляна, 142а

Цена: 250 р.

Поздравление Деда Мороза: есть



В Доме культуры «Ясная Поляна» готовится насыщенная программа. Дед Мороз со Снегурочкой научат детей танцевать менуэт и полонез, поводят хоровод вокруг наряженной елки и проведут конкурсы с играми и загадками. Музыкально-игровая программа пройдет в атмосфере старинных балов и танцевальных вечеров, приоткроет завесу времени, позволив увидеть, как веселились на Новый год много-много лет назад. Во второй части вечера детям покажут спектакль «Золушка» по мотивам одноименной пьесы Евгения Шварца. В ролях участники яснополянской театральной студии «Бенефис» и театра танца «Элегия». Аленький цветочек Когда:

19 декабря в 11.00

20 декабря, 23−27 декабря в 10.00 и 14.00

21−22 декабря, 28−29 декабря, 2−8 января в 11.00 и 15.00

Где: Тульский областной театр юного зрителя, Тула, улица Коминтерна, 2

Цена: 450−500 р.

Поздравление Деда Мороза: есть В Театре юного зрителя состоится премьера спектакля «Аленький цветочек» по мотивам сказки С. Аксакова. Пьесу для спектакля написала Ольга Прокофьева. Перед спектаклем юных гостей ждет новогодняя интермедия. Елкины сказки Когда: 21−30 декабря, 10.00 и 13.00

Где: Театрально-концертный центр, Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж

Цена: 350 р.



В уникальном проекте «Ёлкины сказки» аналогов которому нет в Туле оживает сказка о доброй девочке Мари, коварном Мышином короле и храбром Щелкунчике, превращаясь в реальную историю, увлекательную и интересную, немножко страшную, но вместе с тем романтическую.



Зрителей ждёт настоящая новогодняя атмосфера, наполненная музыкой П. И. Чайковского в исполнении струнного ансамбля El Classic. Сказочные персонажи оживут прямо на глазах у зрителей, и вы окажетесь в одной из самых прекрасных новогодних сказок! Mouse musical Когда: 2−3 января в 11.00

Где: ДК Металлургов (Центр культуры и досуга) , Тула, ул. Металлургов, 22

Цена: 300 р.

Поздравление Деда Мороза: есть В ДК Металлургов пройдет сказочное музыкальное представление Maus musical. Юные гости станут свидетелями нешуточной новогодней истории о Мышином короле и книге Волшебников. В программе также музыкальная интермедия у новогодней елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Рождественская сказка Когда: 3 и 4 января в 13.00 и 17.00

Где: Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого

Тула, улица Октябрьская, 12

Цена: детский – 900 руб. (с подарком), взрослый — 400 р.

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки: есть В галерее «Ясная Поляна» пройдут новогодние спектакли для малышей от 2 до 8 лет. Представление передаст атмосферу домашнего праздника в традициях семьи Толстых. Профессиональные артисты и оригинальный интерактивный сценарий подарят зрителям незабываемые впечатления и хорошее настроение, которые сохранятся с вами на весь наступивший год. А в конце представления все дети получат сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Северная сказка Когда: 5−7 января, 12.00

Где: Казанская набережная

Вход свободный.

Поздравление Деда Мороза: нет. На Казанской набережной развернется настоящая «Северная сказка», ведь сюда приедут гости с Крайнего Севера. Все желающие смогут прокатиться в упряжках с оленями и хаски. Зрители могут побывать в яранге — традиционном жилище северных оленеводов. Также в программе предсказания шамана, фаер-шоу и угощения блюдами северной кухни. Чудеса под Новый год Когда:

21 декабря в 12.00 и 17.00

22, 28−29 декабря в 12.00

2−5 января в 11.00, 14.30, 18.00

6 января в 11.00 и 14.30

7 января в 12.00 и 17.00

8 января в 12.00

Где: Тульский Государственный Цирк, Тула, улица Советская, 96

Цена: 500−900 р., до 3 лет — бесплатно без предоставления отдельного места.

Поздравление Деда Мороза: есть На новогоднее представление в Тульском цирке обязательно надо идти всей семьей. Артисты готовят грандиозное шоу с 3D проекциями, опасные трюки, и лучшие цирковые номера, а еще здесь будет много экзотических животных. Всё представление гостей будет смешить Клоун Митрофан. Новогоднее кругосветное путешествие Когда: 29 декабря в 17.00, 30 декабря, 3 января в 13.00

Где: Тульские древности, музейно-выставочный центр, Тула, проспект Ленина, 47

Цена: 150 р., предварительная запись по тел. +7 4872 36 16 63.

Поздравление Деда Мороза: нет Встретить Новый год в разных странах и познакомиться с традициями празднования Нового года и Рождества, не уезжая из Тулы? Проще простого на интерактивном занятии «Новогоднее кругосветное путешествие»! Посетители узнают: кто приносит подарки детям на Рождество в Германии;

какое блюдо непременно ставят хозяйки на праздничный стол в Италии;

какие песни поют в канун Рождества в Англии;

кто в нашей стране придумал праздновать Новый год 1 января. Приглашаем повеселиться в традициях разных стран, смастерить новогоднюю игрушку и получить праздничный сувенир. Ёлка нашего детства Когда: 17 декабря — 9 января, 10.00 (кроме воскресенья)

Где: Mузей военной истории Тульского края, Тула, Музейно-выставочный комплекс

Цена: Взрослые – 200 р., пенсионеры, студенты, дети — 150 р. Посещение музея по предварительной записи по тел. 77−49−36 В преддверии праздника в Тульском военно-историческом музее открылась выставка, которая будет интересна не только детям, но и родителям, бабушкам и дедушкам. На ней собраны старинные елочные украшения, санки, открытки, журналы и уникальные фотографии, которые расскажут о том, как туляки встречали Новый год во все времена. Однажды на Северном полюсе Когда: 2 января в 12.00

Где: Тульский камерный драматический театр, Тула, улица Дзержинского, 8

Цена: 550 р.

Поздравление Деда Мороза: нет.

Камерный драматический театр готовит для юных туляков новогоднее представление. Детали пока хранятся в тайне, но создатели спектакля обещают, что интересно будет и детям и взрослым.

Когда: 22 декабря в 11.00

Где: «Родина, молодежный центр, Тула, пр. Ленина, 20

Вход свободный, действует предварительная запись по тел. 8-920-744-16-04.

В Молодежном центре «Родина» покажут новогодний танцевальный мюзикл «Снежная Королева». Юных гостей ждет праздничный утренник, красочное танцевальное шоу с отрывками мультика «Снежная Королева» и подарки от Деда Мороза.