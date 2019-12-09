В Городском концертном зале покажут детский спектакль «Василиса Прекрасная» с любимыми героями из русских народных сказок.

Интригу вам раскрывать не будем, но она есть — ее вам поведает избушка на курьих ножках!

Персонажи из разных народных сказок, которые никогда не встречались раньше, объединятся в одном сказочном необыкновенном приключении. И герои эти известны каждому ребенку: куда же мы без Бабы Яги и Лешего, Кота-Баюна, Кощея Бессмертного и Змея Горыныча? И, конечно, без самых главных героев — Ивана-Солдата и Василисы Прекрасной! Но добро восторжествует, ведь благодаря любви, добру, мудрости и терпению можно одержать победу над любым врагом и любым злом. Все зрители смогут насладиться этим незабываемым музыкальным зрелищем.

Мы перестали верить в чудо. А чудо в нас! Спешите на встречу к нам!

Дети до 4-х лет проходят по одному билету со взрослыми без предоставления отдельного места.

Дети с 10 лет могут посетить мероприятие самостоятельно. Взрослые могут подождать их в фойе театра.

Мероприятие рассчитано на зрителей от 2 до 102 лет.