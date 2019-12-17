Тест-драйв: Geely Atlas на бездорожье

Корреспонденты Myslo отправились на кроссовере Atlas за город, чтобы испытать его во внедорожных условиях. Сразу спойлер: лопата и трактор не понадобились.

Хоть Geely Atlas и является городским кроссовером, но высокий клиренс и модификации с полным приводом говорят о его готовности ездить и за пределами хороших асфальтовых дорог. Вот и проверим, на что он способен!

А заодно расскажем, как сейчас можно сэкономить на покупке кроссовера.

Geely Atlas. Технические характеристики

Двигатели: 1,8 турбированный, 2,0 и 2,4 л. Все – бензиновые.

Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или «автомат».

Расход топлива: 9,4 л/100 км в смешанном цикле.

Привод: полный или передний.

Внешний дизайн и интерьер

Говорят, нет второго шанса произвести первое впечатление. Geely Atlas использует свой первый шанс на все сто: он круто выглядит! В нем всё как-то по-европейски правильно и сдержанно, и одновременно по-азиатски оригинально. Например, решетка радиатора – в виде кругов на воде,...

...изогнутая форма панели приборов напоминает изгиб моста,...

...а динамики – китайскую решетку, составленную из множества букв G.

Креативно, но без вычурности, гармонично и элегантно. И, если сравнивать Geely с соотечественниками, у Atlas нет явного сходства с моделями известных брендов: он по-хорошему самобытный и запоминающийся.

Салон автомобиля тоже радует глаз и не меньше радует простором. Даже у высокого пассажира, сидящего сзади, остается приличное расстояние между коленями и спинками передних кресел.

Рассказывают, что покупателей с детьми особенно восхищает пространство заднего ряда: дети не пачкают и не стучат ножками в спинки водительского и пассажирского сидений – не достают. Передние кресла (итальянская разработка) обеспечивают качественную боковую поддержку, а оптимальная длина сиденья дает хорошую поддержку для ног. Электронные регулировки прилагаются.

Перед глазами водителя Geely Atlas – электронная панель приборов, на которой в числе прочего отображается давление и температура в шинах: момент прокола/пробоя колеса на этом автомобиле точно не пропустишь.

В центральном тоннеле – большой бокс с подлокотником и два подстаканника, закрытые прорезиненной ребристой шторкой: на нее удобно положить телефон, и он не соскользнет во время движения. По бокам также есть кармашки с USB-розетками для подзарядки.

На экране мультимедийной системы с сенсорным управлением отображается навигация, картинка с камер кругового обзора, выбор радио, управление климат-контролем.

Он, кстати, здесь раздельный для водителя и переднего пассажира, а также для заднего ряда сидений. Сзади имеется откидывающийся подлокотник с подстаканниками и кнопками обогрева сидений.

Все модификации Geely Atlas оснащаются 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, кроме версии с 2-литровым двигателем, где за переключение передач отвечает тоже 6-ступенчатая «механика». «Автомат» может работать в нескольких режимах, включая динамичный «спорт» и экономичный «эко».

Внедорожные возможности

Подготовка к бездорожью у Geely Atlas начинается с клиренса: он один из самых больших среди кроссоверов, 187 мм. Производитель рассчитал и величину дорожного просвета при полной загрузке автомобиля: если в салоне сидят пятеро, багажник заполнен грузом, а топливный бак залит «под горлышко», клиренс составляет 163 мм, что тоже немало.

Съезжаем с асфальта на грунтовую дорогу. Мороза нет, слякоть присыпана снежком, поверхность – в буграх и выбоинах. Скорость практически не снижаем, и даже на такой дороге сидящих в Atlas не бросает из стороны в сторону. Задняя подвеска независимая, многорычажная, благодаря чему не ощущается вибраций, автомобиль «глотает» и мелкие, и крупные неровности. Наш вывод: даже по «убитым» дорогам ездить на Atlas очень комфортно.

Когда маневрировали между выбоинами, подал «голос» парктроник: камеры зафиксировали препятствие, которое находилось слишком близко к днищу.

Полный привод в Geely Atlas подключается как автоматически, так и принудительно. Пока мы искали склон посложнее, муфта подключала заднюю ось неоднократно – без задержки каждый раз, когда колеса уходили в пробуксовку. В Atlas применена многодисковая вискомуфта пятого поколения, очень надежная: даже если будете буксовать долго, она не перегреется.

Высокие снежно-грязные склоны наш автомобиль преодолел без каких-либо трудностей: помогал и полный привод, и электронные ассистенты помощи на подъеме и спуске. Собственно, мы даже не успели испытать острых ощущений, как будто по ровной дороге проехались.

Geely Atlas – не внедорожник, заезжать на нем в болотистые топи не стоит. Но преодолеть снежный участок или раскисшую грунтовку, отвезти вас на рыбалку, в лес, на загородный пикник или дачу ему по силам.

Шумоизоляция, надежность и безопасность

Когда всё хорошо, этого хорошего как-то не замечаешь – вроде бы так и должно быть. Вот и мы во время тест-драйва даже не обратили внимания на то, как тихо в автомобиле – ни разу, на скорости по трассе или во время поездки по бездорожью, не пришлось повысить голос.

Даже на шипованных шинах уровень шумов от дороги, колесных арок, двигателя, ветра – на очень низком уровне, в машине тихо.

Отличная шумоизоляция! Кстати, интересный факт: наши коллеги замеряли уровень шума в Atlas профессиональным шумомером, и результаты оказались лучше, чем у кроссоверов премиальных брендов!

Atlas имеет двухконтурное уплотнение по всему кузову и капоту. В подкапотном пространстве видно только двигатель, все остальное закрыто пластиком – это работает и на шумоизоляцию, и на чистоту.

Поднятая крышка капота фиксируется двумя газовыми упорами, что не на каждом дорогом авто встретишь.

Китайские автомобили раньше ругали за тонкий металл и низкое качество краски. У Geely толщина металла и лакокрасочного покрытия больше, чем «в среднем по больнице», плюс заводская антикоррозийная и антигравийная обработка на конвейере: гарантия от сквозной коррозии - 10 лет. Кузов выполнен из высокопрочных сплавов, вокруг салона создан особо прочный каркас, который остается невредимым при ударе. Во все комплектации включены четыре подушки безопасности, в люксовой версии – еще и шторки безопасности для задних пассажиров.

Знаете ли вы, что…

Geely Atlas продается в России с 2018 года. Автомобили - белорусской сборки, с завода Belgee, где делали «Белазы».

Компания Geely уже 10 лет владеет шведской маркой Volvo, поэтому дизайн Atlas создал дизайнер Питер Хорбери, раньше работавший в Volvo. От Volvo в кроссовере Atlas также – системы безопасности и контроль качества.

У Geely Atlas есть комплектация с системой «Яндекс Авто». В нее входит знакомый всем «Яндекс Навигатор», которым можно управлять голосом, «Яндекс Музыка» и голосовой помощник Алиса, которая может общаться с вами и управлять мультимедийным комплексом. В головное устройство встроен SIM-чип с 4G: с него можно звонить, отправлять сообщения и пользоваться мобильным интернетом.

Скоро автомобиль с «Яндекс Авто» появится на тест-драйве у официального дилера Geely в Туле.

Цена, экономия и подарки

В Туле официальный дилер Geely открылся совсем недавно, но модель Geely Atlas даже за такое короткое время успела стать бестселлером. «Люди наконец нашли то, что хотели: кроссовер по вменяемой цене, который за свои деньги дает очень много в плане технических возможностей, инноваций и комплектации. Так много опций по аналогичной цене (а стоит Atlas от 1 139 990 руб.) у конкурентов найти сложно», - говорят в отделе продаж. И не лукавят: Atlas достойно выглядит, он очень богато оснащен, резво едет, имеет хороший внедорожный потенциал. И производит прекрасное впечатление не только с первого взгляда, но и в долгой поездке.

Ну и в заключении – об обещанной в начале статьи экономии и о подарках.

До конца декабря у официального дилера Geely при покупке Atlas по системе трейд-ин (когда вы сдаете свой нынешний автомобиль и приобретаете новый) предоставляется выгода до 170 000 рублей.

Кроме того, каждый покупатель получает новогодний подарок – комплект зимних шин.

Так что приезжайте, повторите наш эксперимент, испытайте кроссовер в городских и внедорожных условиях. Мы думаем, что благодаря этому опыту марка Geely станет для вас приятным открытием!

Официальный дилер в Туле Geely «Корс-Групп»

Тула, ул. Октябрьская, 308.

Тел. (4872) 711-001.

geely-korsgroup.ru