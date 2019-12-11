Волшебная зима
В «Октаве» покажут детский новогодний спектакль от независимой театральной компании «Барабан».
Знакомая и любимая история финской писательницы Туве Янсон о том что неизвестное нам часто кажется пугающим, но стоит только отважишься, подойти поближе и ты откроешь удивительный, чудесный мир. Малыш Муми-тролль проснулся зимой, и заснуть уже больше не мог. Мы расскажем о том, как блестит лёд, как фонарик сделанный из снежков, сияет в ночи и согревает. Мы расскажем о вечном костре, о таинственном зимнем мире. Это фантазия, на которую нас вдохновили истории о Муми-троллях и других существах Муми-вселенной, так похожих на нас самих.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
2 января 2020, четверг
10:00
2 января 2020, четверг
13:00
2 января 2020, четверг
15:00
3 января 2020, пятница
10:00
3 января 2020, пятница
13:00
3 января 2020, пятница
15:00
4 января 2020, суббота
10:00
4 января 2020, суббота
13:00
4 января 2020, суббота
15:00
7 января, вторник 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
8 января, среда 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
7 февраля, пятница 18:30
₽ Билеты: 350 ₽