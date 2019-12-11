Волшебная зима

В «Октаве» покажут детский новогодний спектакль от независимой театральной компании «Барабан».

Знакомая и любимая история финской писательницы Туве Янсон о том что неизвестное нам часто кажется пугающим, но стоит только отважишься, подойти поближе и ты откроешь удивительный, чудесный мир. Малыш Муми-тролль проснулся зимой, и заснуть уже больше не мог. Мы расскажем о том, как блестит лёд, как фонарик сделанный из снежков, сияет в ночи и согревает. Мы расскажем о вечном костре, о таинственном зимнем мире. Это фантазия, на которую нас вдохновили истории о Муми-троллях и других существах Муми-вселенной, так похожих на нас самих.