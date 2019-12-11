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Волшебная зима

Волшебная зима

В «Октаве» покажут детский новогодний спектакль от независимой театральной компании «Барабан».

Знакомая и любимая история финской писательницы Туве Янсон о том что неизвестное нам часто кажется пугающим, но стоит только отважишься, подойти поближе и ты откроешь удивительный, чудесный мир. Малыш Муми-тролль проснулся зимой, и заснуть уже больше не мог. Мы расскажем о том, как блестит лёд, как фонарик сделанный из снежков, сияет в ночи и согревает. Мы расскажем о вечном костре, о таинственном зимнем мире. Это фантазия, на которую нас вдохновили истории о Муми-троллях и других существах Муми-вселенной, так похожих на нас самих.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
2 января 2020, четверг
10:00
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2 января 2020, четверг
13:00
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2 января 2020, четверг
15:00
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EL MENTAL
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7 января, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Animal ДжаZ
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15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Пижамная студенческая вечеринка
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25 января, суббота 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
День рождения Элвиса
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8 января, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Татьяна Мосина и оркестр русских народных инструментов «Тула»
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7 февраля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 350 ₽
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