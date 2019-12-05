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Сказки Нарнии

Сказки Нарнии

В Тульском областном центре молодежи покажут музыкальную сказку по мотивам книг Клайва С. Льюиса.

Гостей ждет много интересного:

  • увлекательное музыкальное представление, исполняемое в живую,
  • аквагрим,
  • диско-программа с Дедом Морозом возле елки и многое другое…

Нарния — это сказочная страна, которую главные герои нечаянно находят в платяном шкафу старого дома. Четверо детей — два брата и две сестры из семьи Пэвенси отправляются в Сказочную Нарнию, которую захватила Белая Колдунья. Люси, Эдмунду, Сьюзен и Питеру придется вступить в борьбу со злой Королевой с помощью новых лесных сказочных друзей одержать победу и стать истинными Королями и Королевами Нарнии!

Очаровательные Говорящие Звери, Мифические Фавны и Кентавры, роскошная Белая Королева, и Великий Лев — царь зверей! Кто хоть раз окунулся в этот Сказочный мир, навсегда сохранит его в памяти, и наверняка захочет хоть немного быть похожим на главных Героев Сказки — на детей, способных быть и весёлыми, и серьёзными, и восторженными, и находчивыми, и глубоко лиричными, и Настоящими Героями.

Длительность 1 час 10 минут без антракта.

Автор музыки — Екатерина Бахтерева.

Режиссер — Алексей Громов

Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
3 января 2020, пятница
15:00
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