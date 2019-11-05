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Рождественская сказка

Рождественская сказка

В галерее «Ясная Поляна» пройдут новогодние спектакли для детей от 2 до 8 лет. Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» предлагает праздничную детскую программу, которая поможет юным гостям и их родителям перенестись в сказочный мир и окунуться в атмосферу волшебства.

Сладкие подарки, игры, песни, загадки, наряженная елка с разноцветными огнями помогут ощутить себя частичкой новогоднего чуда.

Традиционные рождественские представления состоятся 3 и 4 января 2020 года  в 13.00 и 17.00

Представление в галерее «Ясная Поляна» передаст атмосферу домашнего праздника в традициях семьи Толстых. Профессиональные артисты и оригинальный интерактивный сценарий подарят зрителям незабываемые впечатления и хорошее настроение, которые сохранятся с вами на весь наступивший год. А в конце представления все дети получат сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Стоимость: детский– 900 руб. (с подарком), взрослый – 400 р.

 

Где и когда?
Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого
3 января 2020, пятница
13:00
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3 января 2020, пятница
17:00
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4 января 2020, суббота
13:00
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