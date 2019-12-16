Северная сказка
На Казанской набережной развернется настоящая «Северная сказка» от гостей с Крайнего Севера.
Все желающие смогут прокатиться в упряжках с оленями и хаски. Зрители могут побывать в яранге — традиционном жилище северных оленеводов. Также в программе предсказания шамана, фаер-шоу и угощения блюдами северной кухни.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Тула
5 января 2020, воскресенье
12:00
6 января 2020, понедельник
12:00
7 января 2020, вторник
12:00
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
29 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
16 февраля, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 250 ₽
25 января, суббота 15:00
₽ Билеты: 600 ₽
1 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 400-800 ₽
24 февраля, понедельник 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽