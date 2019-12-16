афиша
афиша
Регистрация
Северная сказка

Северная сказка

На Казанской набережной развернется настоящая «Северная сказка» от гостей с Крайнего Севера.

Все желающие смогут прокатиться в упряжках с оленями и хаски. Зрители могут побывать в яранге — традиционном жилище северных оленеводов. Также в программе предсказания шамана, фаер-шоу и угощения блюдами северной кухни.

Вход свободный.

Где и когда?
Казанская набережная
5 января 2020, воскресенье
12:00
 В календарь
 В календарь
6 января 2020, понедельник
12:00
 В календарь
 В календарь
7 января 2020, вторник
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Тролль гнет ель
Купить билет
21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Вечер памяти Михаила Горшенева
Купить билет
29 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700 ₽
Сказка о царе Салтане
Купить билет
16 февраля, воскресенье 12:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 250 ₽
Тили-тили-тесто
Купить билет
25 января, суббота 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 600 ₽
Жанна Бичевская
Купить билет
1 февраля, суббота 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 400-800 ₽
Услада
Купить билет
24 февраля, понедельник 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.