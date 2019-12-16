На Казанской набережной развернется настоящая «Северная сказка» от гостей с Крайнего Севера.

Все желающие смогут прокатиться в упряжках с оленями и хаски. Зрители могут побывать в яранге — традиционном жилище северных оленеводов. Также в программе предсказания шамана, фаер-шоу и угощения блюдами северной кухни.

Вход свободный.