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Три желания

Три желания

В Тульской филармонии пройдет новогодняя музыкальная сказка для детей.

Каждый из нас, наверняка, мечтал когда-нибудь встретить волшебника, который может исполнить любое желание… Скажете, что такое только в сказках бывает? Совершенно верно! В этой удивительной волшебной истории именно так и случилось. В селе Небывальском Незнамовского уезда жила-была девица и подарили ей за ее доброту одну чудесную вещицу. Ну с таким-то подарком только во дворец к государю-императору! А у царя дочка-красавица просто загляденье, но такого капризного и высокомерного нрава, что все женихи от нее разбежались. И она, конечно, требует чтобы чудесная вещица исполняла ее желания. И такого она понапридумывала, что ни в сказке сказать, ни пером описать… Потом конечно поняла, что с желаниями нужно быть поосторожнее, а то ведь они могут и сбыться! Да уж поздно спохватилась. А вот что это были за желания и какая такая чудесная вещица их исполняла, и что из всего этого вышло, вы узнаете, если придете на спектакль.

Исполнители:

Фольклорный ансамбль «Услада», художественный руководитель - заслуженный работник культуры РФ Марина Федосеева

Ансамбль танца «Визави», руководитель - Денис Васин

Режиссёр - Вениамин Найман

В фойе перед спектаклем детей ждет игровая интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
22 декабря 2019, воскресенье
11:00
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22 декабря 2019, воскресенье
14:00
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Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Любовная чехарда
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4 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2200 ₽
Лед и пламя
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14 февраля, пятница 20:00
Bon Voyage
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Трофим
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5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Валерий Сюткин
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27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2600 ₽
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25 января, суббота 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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