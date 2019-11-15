Три желания

В Тульской филармонии пройдет новогодняя музыкальная сказка для детей.

Каждый из нас, наверняка, мечтал когда-нибудь встретить волшебника, который может исполнить любое желание… Скажете, что такое только в сказках бывает? Совершенно верно! В этой удивительной волшебной истории именно так и случилось. В селе Небывальском Незнамовского уезда жила-была девица и подарили ей за ее доброту одну чудесную вещицу. Ну с таким-то подарком только во дворец к государю-императору! А у царя дочка-красавица просто загляденье, но такого капризного и высокомерного нрава, что все женихи от нее разбежались. И она, конечно, требует чтобы чудесная вещица исполняла ее желания. И такого она понапридумывала, что ни в сказке сказать, ни пером описать… Потом конечно поняла, что с желаниями нужно быть поосторожнее, а то ведь они могут и сбыться! Да уж поздно спохватилась. А вот что это были за желания и какая такая чудесная вещица их исполняла, и что из всего этого вышло, вы узнаете, если придете на спектакль.

Исполнители:

Фольклорный ансамбль «Услада», художественный руководитель - заслуженный работник культуры РФ Марина Федосеева

Ансамбль танца «Визави», руководитель - Денис Васин

Режиссёр - Вениамин Найман