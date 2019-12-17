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Снежная королева

Снежная королева

В Молодежном центре «Родина» покажут новогодний танцевальный мюзикл «Снежная Королева». Юных гостей ждет праздничный утренник, красочное танцевальное шоу с отрывками мультика «Снежная Королева», новогодние подарки от Деда Мороза.

11.00 Сбор гостей, фотозона
11.30 Интермедиа для детей
12.00 Танцевальный мюзикл
12.40 Поздравление Деда Мороза, вручение подарков всем детям на сцене.

Требуется предварительная запись по телефону: 8-920-744-16-04.

Где и когда?
Родина, молодежный центр
Тула, пр. Ленина, 20
22 декабря 2019, воскресенье
11:00
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