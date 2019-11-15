Черная курица и Подземное королевство

В Тульской филармонии пройдет детский новогодний спектакль. Эта история, написанная Антоном Погорельским о мальчике Алеше, которому одиноко в большом взрослом мире. То ли во сне, то ли наяву он знакомится с чудесным народом, живущим под землей. Кажется, что во сне все ненастоящее, но мальчик совершает настоящие благородные поступки, обретает настоящего друга, совершает настоящее предательство и испытывает настоящее раскаяние.

Говорят, что дети растут во сне. Все верно. Дети растут и учатся быть хорошими людьми.

Исполнители: Артисты и коллективы Детской филармонии.

Режиссер — Любовь Салихова

Автор музыки — Роман Хотин

В фойе перед спектаклем детей ждет игровая интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.