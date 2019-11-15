Черная курица и Подземное королевство
В Тульской филармонии пройдет детский новогодний спектакль. Эта история, написанная Антоном Погорельским о мальчике Алеше, которому одиноко в большом взрослом мире. То ли во сне, то ли наяву он знакомится с чудесным народом, живущим под землей. Кажется, что во сне все ненастоящее, но мальчик совершает настоящие благородные поступки, обретает настоящего друга, совершает настоящее предательство и испытывает настоящее раскаяние.
Говорят, что дети растут во сне. Все верно. Дети растут и учатся быть хорошими людьми.
Исполнители: Артисты и коллективы Детской филармонии.
Режиссер — Любовь Салихова
Автор музыки — Роман Хотин
В фойе перед спектаклем детей ждет игровая интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
29 декабря 2019, воскресенье
11:00
29 декабря 2019, воскресенье
14:00
19 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
4 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2700 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽