Все дело в шляпе
Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля приглашает юных гостей на шоу ростовых кукол с участием фокусника. Шоу рассчитано на малышей от 2 до 8 лет.
Однажды в терем Деда Мороза постучался фокусник, который потерял свою волшебную шляпу. Помогая фокуснику найти его пропажу, Дед Мороз со Снегурочкой создают свою шляпу — для исполнения желаний! В лесу узнали про новый волшебный предмет и, пока хозяев не было дома, поспешили ей воспользоваться…
Но шляпа была с характером и по-разному реагировала на лесных обитателей. Исполняя желание мышки, шляпа вернула всех гостей, Дед Мороза и Снегурочку, и праздник продолжился у новогодней елочки.
Где и когда?
Тула, Кремль
26 декабря 2019, четверг
18:00
27 декабря 2019, пятница
15:30
29 декабря 2019, воскресенье
15:30
30 декабря 2019, понедельник
15:30
2 января 2020, четверг
15:30
3 января 2020, пятница
18:00
4 января 2020, суббота
15:30
5 января 2020, воскресенье
15:30
7 января 2020, вторник
15:30
19 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
27 декабря - 9 января
₽ Билеты: 100-300 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-2200 ₽
4 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2700 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 400-900 ₽