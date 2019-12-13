Все дело в шляпе

Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля приглашает юных гостей на шоу ростовых кукол с участием фокусника. Шоу рассчитано на малышей от 2 до 8 лет.

Однажды в терем Деда Мороза постучался фокусник, который потерял свою волшебную шляпу. Помогая фокуснику найти его пропажу, Дед Мороз со Снегурочкой создают свою шляпу — для исполнения желаний! В лесу узнали про новый волшебный предмет и, пока хозяев не было дома, поспешили ей воспользоваться…

Но шляпа была с характером и по-разному реагировала на лесных обитателей. Исполняя желание мышки, шляпа вернула всех гостей, Дед Мороза и Снегурочку, и праздник продолжился у новогодней елочки.