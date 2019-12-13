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Все дело в шляпе

Все дело в шляпе

Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля приглашает юных гостей на шоу ростовых кукол с участием фокусника. Шоу рассчитано на малышей от 2 до 8 лет.

Однажды в терем Деда Мороза постучался фокусник, который потерял свою волшебную шляпу. Помогая фокуснику найти его пропажу, Дед Мороз со Снегурочкой создают свою шляпу — для исполнения желаний! В лесу узнали про новый волшебный предмет и, пока хозяев не было дома, поспешили ей воспользоваться…

Но шляпа была с характером и по-разному реагировала на лесных обитателей. Исполняя желание мышки, шляпа вернула всех гостей, Дед Мороза и Снегурочку, и праздник продолжился у новогодней елочки.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
26 декабря 2019, четверг
18:00
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27 декабря 2019, пятница
15:30
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29 декабря 2019, воскресенье
15:30
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19 января, воскресенье 20:00
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 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
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27 декабря - 9 января
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
Любовная чехарда
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4 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2200 ₽
Стас Пьеха
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4 февраля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2700 ₽
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21 февраля, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 700 ₽
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28 декабря, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400-900 ₽
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