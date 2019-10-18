Звёздный дозор богатырского шлема

В здании-шлем Тульского музея оружия пройдет эксклюзивный театрализованный праздник «Звездный дозор Богатырского Шлема». Гостей ждут приключения с Дедом Морозом, Снегурочкой и доблестными воинами-волшебниками.

Зрители станут участниками космического путешествия, откроют для себя неизведанный мир новых таинственных планет. Их спутниками будут героические летчики-космонавты, всезнающие роботы и удивительные сказочные герои.

Не упустите возможность подарить детям незабываемые впечатления и яркие эмоции!