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Звёздный дозор богатырского шлема

Звёздный дозор богатырского шлема

В здании-шлем Тульского музея оружия пройдет эксклюзивный театрализованный праздник «Звездный дозор Богатырского Шлема». Гостей ждут приключения с Дедом Морозом, Снегурочкой и доблестными воинами-волшебниками.

Зрители станут участниками космического путешествия, откроют для себя неизведанный мир новых таинственных планет. Их спутниками будут героические летчики-космонавты, всезнающие роботы и удивительные сказочные герои.

Не упустите возможность подарить детям незабываемые впечатления и яркие эмоции!

Всего планируется 30 новогодних представлений с 20 по 29 декабря и со 2 по 6 января.

 

Где и когда?
Музей оружия, здание-шлем
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
20 декабря 2019, пятница
12:00
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20 декабря 2019, пятница
16:00
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21 декабря 2019, суббота
12:00
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Валерий Сюткин
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27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2600 ₽
Сказки Нарнии
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3 января, пятница 15:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1200 ₽
Кто похитил Новый год?
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8 января, среда 12:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Шоу артистов из программ «Смеяться разрешается», «Измайловский парк»
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8 января, среда 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 700-2100 ₽
«Сектор Газа»: 55 лет Ю.Хою
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15 февраля, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Маша и Медведи
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17 января, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 700 ₽
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