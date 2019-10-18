Звёздный дозор богатырского шлема
В здании-шлем Тульского музея оружия пройдет эксклюзивный театрализованный праздник «Звездный дозор Богатырского Шлема». Гостей ждут приключения с Дедом Морозом, Снегурочкой и доблестными воинами-волшебниками.
Зрители станут участниками космического путешествия, откроют для себя неизведанный мир новых таинственных планет. Их спутниками будут героические летчики-космонавты, всезнающие роботы и удивительные сказочные герои.
Не упустите возможность подарить детям незабываемые впечатления и яркие эмоции!
Всего планируется 30 новогодних представлений с 20 по 29 декабря и со 2 по 6 января.
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
20 декабря 2019, пятница
12:00
20 декабря 2019, пятница
16:00
21 декабря 2019, суббота
12:00
21 декабря 2019, суббота
16:00
22 декабря 2019, воскресенье
12:00
22 декабря 2019, воскресенье
16:00
23 декабря 2019, понедельник
16:00
23 декабря 2019, понедельник
18:30
24 декабря 2019, вторник
16:00
24 декабря 2019, вторник
18:30
25 декабря 2019, среда
16:00
25 декабря 2019, среда
18:30
26 декабря 2019, четверг
16:00
26 декабря 2019, четверг
18:30
27 декабря 2019, пятница
16:00
27 декабря 2019, пятница
18:30
28 декабря 2019, суббота
12:00
28 декабря 2019, суббота
16:00
29 декабря 2019, воскресенье
12:00
29 декабря 2019, воскресенье
16:00
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
3 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-1200 ₽
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
17 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 700 ₽