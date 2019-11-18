В Тульском областном центре молодежи пройдет уникальный интерактивный спектакль с любимыми героями «Три кота: С новым годом»!

Новый год уже совсем скоро. Этот праздник с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Вот и котята решили подготовиться к нему основательно. Утро в семье началось необычно: мама и папа остались дома, ведь к празднованию Нового года нужно успеть подготовить настоящий праздник.

А для любого хорошего праздника нужны выступления и подарки. Так что с самого утра Карамелька, Коржик и Компот начали готовиться к Новому году. На спектакле котята вместе с маленьким зрителями узнают, как сделать для родителей самый-самый лучший подарок, который понравится абсолютно всем, а еще разучат веселый новогодний танец, споют песенку и будут много веселиться. А вы хотите узнать, как порадовать своих близких? Тогда ждем вас на веселом интерактивном спектакле «Три кота. С Новым годом!». На шоу вас ждут: — встреча с любыми героями. Все три котенка на одной сцене: Коржик, Карамелька, Компот и, конечно же, мама-кошка и папа-кот. Такого еще не было! — зажигательные танцы, веселые песни и море шуток; — увлекательные интерактивные игры с детьми. Действие спектакля будет происходить не только на сцене, но и в зрительном зале. Ваш ребенок станет непосредственным участником спектакля; — новогодняя ёлка и атмосфера настоящего праздника.