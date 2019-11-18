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Три кота. С новым годом!

Три кота. С новым годом!

В Тульском областном центре молодежи пройдет уникальный интерактивный спектакль с любимыми героями «Три кота: С новым годом»!

Новый год уже совсем скоро. Этот праздник с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Вот и котята решили подготовиться к нему основательно. Утро в семье началось необычно: мама и папа остались дома, ведь к празднованию Нового года нужно успеть подготовить настоящий праздник.

А для любого хорошего праздника нужны выступления и подарки. Так что с самого утра Карамелька, Коржик и Компот начали готовиться к Новому году. На спектакле котята вместе с маленьким зрителями узнают, как сделать для родителей самый-самый лучший подарок, который понравится абсолютно всем, а еще разучат веселый новогодний танец, споют песенку и будут много веселиться. А вы хотите узнать, как порадовать своих близких? Тогда ждем вас на веселом интерактивном спектакле «Три кота. С Новым годом!». На шоу вас ждут: — встреча с любыми героями. Все три котенка на одной сцене: Коржик, Карамелька, Компот и, конечно же, мама-кошка и папа-кот. Такого еще не было! — зажигательные танцы, веселые песни и море шуток; — увлекательные интерактивные игры с детьми. Действие спектакля будет происходить не только на сцене, но и в зрительном зале. Ваш ребенок станет непосредственным участником спектакля; — новогодняя ёлка и атмосфера настоящего праздника.

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Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
4 января 2020, суббота
12:00
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Касса
7000$
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22 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Кто похитил Новый год?
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8 января, среда 12:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Clockwork Times
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25 января, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Мистер Икс
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7 февраля, пятница 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1100 ₽
Рок-ёлка
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6 января, понедельник 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Вечеринка в стиле сериала Sex and the City
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7 марта, суббота 20:00
Public, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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