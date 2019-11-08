Новогоднее Шар Шоу
По независящим от Myslo-кассы причинам шоу отменяется. Приносим свои извинения. Инструкция по возврату денежных средств поступит вам на эл. почту в скором времени.
В продюсерском центре «Мировой» пройдет детское новогоднее представление «Шар Шоу» (3+).
Гостей ждет:
- дискотека с Дедом Морозом,
- аниматоры и викторины,
- караоке-конкурс,
- фотосессия с воздушными елками
- фейерверк из шаров
На входе все гости получат подарок — призы-светяшки.
Где и когда?
Тула, ул. Металлургов, д. 55-a
27 декабря 2019, пятница
12:00
27 декабря 2019, пятница
16:00
28 декабря 2019, суббота
12:00
28 декабря 2019, суббота
16:00
4 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-2200 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽